Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года

Мировое потребление вина упало до минимумов с 1996 года и составило 22,1 млрд литров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении РИА «Новости», в 2023 году в мире выпили 22,1 млрд литров вина против 22,7 млрд литров годом ранее из-за снижения потребления в Китае и энергокризиса, вызвавшего цен на вино в большинстве стран.

Крупнейшим потребителем вина в мире стали США, где потребление уменьшилось до 3,3 млрд литров. Далее следует Франция, потребившая, выпившие в прошлом году 2,4 млрд литров, тройку лидеров замыкает Италия, где потребление снизилось до 2,2 млрд литров.

Далее идут Германия (снижение потребления до 1,9 млрд литров) и Британия (снижение до 1,3 млрд литров).

Россияне в 2023 году выпили 860 млн литров вина, что на 3% больше, чем в позапрошлом году, а страна стала седьмой в мире по этому показателю.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках первого Российского винодельческого форума в Москве заявила, что правительство занимается экспериментом с доставкой алкоголя через отделения «Почты России».