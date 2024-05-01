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Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года
Мировое потребление вина упало до минимумов с 1996 года и составило 22,1 млрд литров
Мировое потребление в 2023 году упало до минимумов с 1996 года, при этом Россия стала седьмой по этому показателю, следует из анализа данных Международной организации виноградарства и виноделия.
Как говорится в сообщении РИА «Новости», в 2023 году в мире выпили 22,1 млрд литров вина против 22,7 млрд литров годом ранее из-за снижения потребления в Китае и энергокризиса, вызвавшего цен на вино в большинстве стран.
Крупнейшим потребителем вина в мире стали США, где потребление уменьшилось до 3,3 млрд литров. Далее следует Франция, потребившая, выпившие в прошлом году 2,4 млрд литров, тройку лидеров замыкает Италия, где потребление снизилось до 2,2 млрд литров.
Далее идут Германия (снижение потребления до 1,9 млрд литров) и Британия (снижение до 1,3 млрд литров).
Россияне в 2023 году выпили 860 млн литров вина, что на 3% больше, чем в позапрошлом году, а страна стала седьмой в мире по этому показателю.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках первого Российского винодельческого форума в Москве заявила, что правительство занимается экспериментом с доставкой алкоголя через отделения «Почты России».