Шольц заявил о намерении снова баллотироваться на пост канцлера Германии

Tекст: Ольга Иванова

На летней пресс-конференции в Берлине он назвал СДПГ сплоченной партией, а затем добавил, что социал-демократы намерены победить на федеральных выборах 2025 года, передает ТАСС.

«И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», – заявил Шольц.

Напомним, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли третье место.