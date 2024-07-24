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Шольц заявил о намерении снова баллотироваться на пост канцлера Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах 2025 года.
На летней пресс-конференции в Берлине он назвал СДПГ сплоченной партией, а затем добавил, что социал-демократы намерены победить на федеральных выборах 2025 года, передает ТАСС.
«И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», – заявил Шольц.
Напомним, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли третье место.