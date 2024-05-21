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Грузия возложила на Америку ответственность за ухудшение отношений
Правящая «Грузинская мечта» возложила ответственность на американскую сторону за ухудшение отношений и предложила Вашингтону предпринять шаги для их оздоровления взамен шантажа Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении политического совета «Грузинской мечты» во вторник отмечается, что «оздоровление отношений Грузии и США полностью зависит от действий американской стороны».
«Для этого нужны не полные тумана обещания перспектив и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и народу Грузии», – сказано в заявлении.
Таким образом «Грузинская мечта» ответила на сведения Politico со ссылкой на Конгресс о том, что «США передадут Грузии важные военный и торговый пакеты и рассмотрят вопрос либерализации визового режима взамен на изменение антидемократического курса».
В ином случае законопроект, внесенный в Конгресс, предусматривает санкции против представителей грузинского руководства.
«Уважительное отношение к Грузии должно выражаться совершенно иначе, однако, к сожалению, ряд американских политиков и чиновников допускают ошибку за ошибкой и продолжают говорить с Грузией на языке шантажа», – заявил политсовет «Грузинской мечты».
«Власти Грузии не играют. Мы принимаем закон о прозрачности НПО, так как не видим возможности успокоить страну иначе, – отмечено в заявлении. – НПО с 2020 года уже дважды пытались совершить в нашей стране революцию, и мы не можем ждать третьей попытки, сложив руки. Этот закон является для нас не предметом торга, а эффективным средством защиты суверенитета».
«Торговаться суверенитетом и оставлять без ответа несправедливые нападки на Грузию не можем», – отмечает «Грузинская мечта».
В заявлении отмечается, что продолжение таких подходов со стороны Америки «нанесет ущерб интересам и Грузии, и США».
«Маленькая Грузия ничего не может изменить односторонне. Надеемся, что в Америке победит рациональная мысль, что будет на пользу обеим странам», – сказано в заявлении.