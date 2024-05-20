«Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето Зурабишвили

«Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Зурабишвили просто издевается, насмехается над народом Грузии, когда в своем вето говорит, что закон не должен работать больше одного дня, – сказал глава высшего законодательного органа Грузии. – Президент просто еще раз показала, что не ощущает себя гражданкой этой страны, что конституция Грузии – не ее конституция, что народ Грузии – не ее народ. Просто непонятно, откуда она получает задания и инструкции».

По его словам, «закон должен быть принят».

«Конечно, парламент преодолеет вето президента. Закон этот является грузинским, и излишнее вмешательство иностранцев только подтверждает это», – сказал Шалва Папуашвили.

Он отметил, что часть европейских политиков «отказались от дискуссий и просто называют закон «русским».

Напомним, в прошлую субботу глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах, который был принят парламентом страны в третьем, окончательном чтении во вторник.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.