Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
«Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето Зурабишвили
«Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»
Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на принятый 14 мая закон «О прозрачности иностранного влияния» будет преодолено, заявил в понедельник председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Зурабишвили просто издевается, насмехается над народом Грузии, когда в своем вето говорит, что закон не должен работать больше одного дня, – сказал глава высшего законодательного органа Грузии. – Президент просто еще раз показала, что не ощущает себя гражданкой этой страны, что конституция Грузии – не ее конституция, что народ Грузии – не ее народ. Просто непонятно, откуда она получает задания и инструкции».
По его словам, «закон должен быть принят».
«Конечно, парламент преодолеет вето президента. Закон этот является грузинским, и излишнее вмешательство иностранцев только подтверждает это», – сказал Шалва Папуашвили.
Он отметил, что часть европейских политиков «отказались от дискуссий и просто называют закон «русским».
Напомним, в прошлую субботу глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах, который был принят парламентом страны в третьем, окончательном чтении во вторник.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.