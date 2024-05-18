  • Новость часаПрезидент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
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    Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
    ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»
    При обстреле из HIMARS Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    46 комментариев
    18 мая 2024, 17:13 • Новости дня

    Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

    Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

    Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на законопроект об иноагентах, который был принят парламентом страны в третьем, окончательном чтении во вторник.

    «Я наложила вето на «русский» закон», – сказала Зурабишвили на брифинге, ее слова приводит РИА «Новости».

    Ранее ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.

    17 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Стало известно, каким оружием был уничтожен склад ВСУ в Одессе

    Комплекс «Искандер» поразил склад ВСУ в Одессе

    Стало известно, каким оружием был уничтожен склад ВСУ в Одессе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по складу украинских войск в Одессе, используя ракетные комплексы «Искандер», сообщили СМИ.

    ВС России выпустили две ракеты по украинскому складу в Одессе, после чего раздался мощный взрыв и повалил черный дым, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    «Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области», – говорится в публикации.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по воинской части ВСУ в пригороде Одессы.

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    17 мая 2024, 18:10 • Новости дня
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    Мэр Тбилиси: Приехавшие к нам министры ЕС заслужили «пинка под зад»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал «оскорбительным» участие в Тбилиси в акции протеста радикальной оппозиции министров иностранных дел Исландии, Эстонии и Литвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Во всех развитых странах поступили бы так – взяли бы этих министров за шкирку и пинком под зад выставили бы», – заявил он журналистам 17 мая.

    По словам мэра, Грузия сегодня «делает шаги к тому, чтобы стать сильнее, к упрочению государственности и суверенитета». «Поэтому никто не должен позволять себя такое отношение, какое проявили эти министры», – сказал Каладзе.

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможности пересмотреть введенный для Грузии в 2017 году либеральный визовый режим, если «Грузинская мечта» не отзовет закон «О прозрачности иностранного влияния».

    «Эти угрозы и шантаж пусть при себе оставит. Таким тоном пусть разговаривает со своим населением! Мы этого не заслуживаем», – сказал Каладзе.

    Он заявил, что «Грузия, которая сделала все необходимое на пути европейской интеграции, будет действовать из собственных интересов и станет достойным членом ЕС».

    Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили резко осудил участие своих коллег из ЕС в акции оппозиции в Тбилиси, назвав случившееся «неслыханным и неприемлемым фактом».

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    17 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    При взрыве в Военной академии в Петербурге пострадали семь человек

    Минобороны: Причиной взрыва в Военной академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ

    При взрыве в Военной академии в Петербурге пострадали семь человек
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На хозяйственной территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны, пострадали семь военных, сообщили в Ленинградском военном округе.

    Там отметили, пострадавшие военные доставлены в больницу, на месте происшествия находятся представители командования Ленинградского военного округа, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о подозрительном хлопке на территории Военной академии связи им. Буденного, расположенной на Тихорецком проспекте в Калининском районе Петербурга.

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    17 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

    Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков

    Военный эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.

    По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.

    Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    18 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Сержанта признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Сержанта Дмитрия Лобовикова признали виновным в гибели семерых сослуживцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Присяжные Второго Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова.

    Коллегия посчитала доказанным, что после празднования старого Нового года Лобовиков бросил в подчиненных гранату, от взрыва которой сдетонировали газовые баллоны, сообщает «Коммерсант» В результате погибли семь военнослужащих и около десяти получили ранения.

    Инцидент произошел в воинской части, выведенной из зоны СВО на пополнение в Белгородскую область. По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант Лобовиков, будучи недовольным службой караулов, достал гранату РГД-5 и бросил ее в комнату, где спали солдаты.

    Защита утверждала, что преступление было совершено непреднамеренно, однако присяжные единогласно признали Лобовикова виновным по всем пунктам обвинения и не заслуживающим снисхождения.

    Сержанту грозит пожизненный срок.

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    17 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Петербургский суд арестовал активы и счета Unicredit Bank
    Петербургский суд арестовал активы и счета Unicredit Bank
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса», оператора проекта по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, и наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG, следует из картотеки арбитражных дел.

    Меры приняты в отношении имущества, счетов и ценных бумаг на сумму в пределах 462,67 млн евро, передает ТАСС. Кроме того, ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант» запрещено отчуждать имущество, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости всех активов по данным бухгалтерской отчетности.

    Ранее «Русхимальянс» подал в суд иск к германской Linde, требуя 105,5 млрд рублей.

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    18 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев

    Экс-премьер Киргизии Кулов: Киргизии удалось избежать нового политического противостояния

    В Киргизии рассказали о причине массовых беспорядков с участием иностранцев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Стычка между иностранными студентами и жителями Бишкека могла перерасти в политическое противостояние по вине провокаторов, но силы правопорядка не позволили им использовать эту ситуацию против власти, сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. Накануне участники стихийного митинга в Бишкеке потребовали правосудия для иностранцев, устроивших массовую драку.

    «В месте, где произошла первая стычка, собирается молодежь. Понятно, что молодая кровь, разные культуры и в этом я не вижу никакой политики. От таких конфликтов никуда не денешься. Но там оказались провокаторы, то есть кому-то захотелось использовать эту ситуацию для расширения конфликта, чтобы он перерос в политическое противостояние. Но силы правопорядка сработали эффективно, выявили провокаторов и не позволили им использовать эту ситуацию против власти», – считает Феликс Кулов, бывший вице-президент и премьер-министр Киргизии.

    Собеседник пояснил, что конфликт местной молодежи возник со студентами из Пакистана и Индии. Местная пресса называет их исключительно «иностранцами» без уточнения этнической принадлежности. «СМИ пишут, что накануне на митинг в Бишкеке вышла тысяча человек, но самом деле большинство – это сотрудники в штатском, которых подняли по тревоге, а митингующих было около 300. Не было никаких жертв. Около 30 человек получили легкие телесные повреждения в обоюдных драках», – добавил экс-премьер.

    Однако силам правопорядка успокаиваться нельзя, чтобы ситуация не переросла в бесконтрольное развитие событий, подчеркивает Кулов. Он пояснил, что основная масса – до 80% – приезжающих в Киргизию граждан Пакистана и Индии – это студенты. «У нас в стране есть несколько вузов, где преобладают с основном студенты из Пакистана и Индии. В Киргизии дешевле получить образование, прежде всего медицинское», – отметил Кулов.

    Собравшиеся на митинге в Бишкеке выражали недовольство тем, что в Киргизии стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан. Как пояснил спикер, некоторые студенты учатся недобросовестно, начинают работать в курьерской службе, в подпольных швейных цехах и на других должностях. Таким образом они постоянно на виду, что вызывает недовольство местных жителей. «Силовики стали жестко работать в этом направлении и в последнее время было выявлено много таких фактов. Я думаю, что работа в этом направлении будет только усилена», – уверен Кулов.

    В Бишкеке в ночь на субботу прошли акции протеста с требованием правосудия для иностранцев, устроивших массовую драку в одном из хостелов столицы. По данным Минздрава Киргизии, пострадали 29 человек, в больнице находятся два пациента с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». По данным главы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, в митинге участвовало от 200 до 700 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Собравшиеся, по его словам, в основном выражали недовольство тем, что в республике стало больше трудовых мигрантов из числа иностранных граждан.

    Правительство решительно осудило попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве, а ГУВД Бишкека провело экстренное совещание по поводу ночных беспорядков. Начальникам служб поручено ежедневно мониторить ситуацию в столице и проводить «комплексную работу с иностранцами». Посольства Индии и Пакистана рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу без необходимости.

    Конфликт, который привел к стихийному митингу, произошел в начале недели в хостеле в районе проспекта Чуй в Бишкеке. По данным сайта 24kg, иностранцы избили нескольких местных жителей, после чего более сотни человек решили отомстить. Во время стихийной акции протеста люди начали перекрывать движение автомобилей. К митингующим вышел начальник главного управления внутренних дел Бишкека Азамат Токтоналиев, которому удалось успокоить митингующих. Собравшиеся согласились открыть дорогу и разойтись. В сети уже появились кадры с задержанными иностранцами, которые раскаялись в содеянном и принесли свои извинения.

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    17 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту в Одесской области

    Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

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    17 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши

    Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши

    Tекст: Вера Басилая

    В случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, если нет «санитарной зоны» на Украине, которая должна протянуться до Польши, заявил заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.

    Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.

    По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».

    Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.

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    18 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Суд назвал «безнравственным» перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Московской области по иску ФНС признал перевод структурой IKEA 12,9 млрд рублей за границу «противной основам правопорядка или нравственности».

    Отмечается, что подмосковный суд принял редкое для судебной практики решение, признав сделку структуры IKEA на 12,9 млрд рублей «противной основам правопорядка или нравственности», передает «Коммерсант».

    Эксперты опасаются, что данное решение может стать опасным прецедентом для других компаний.

    Напомним, в феврале межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей. В марте имущество IKEA было арестовано в Подмосковье.

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    18 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе

    Зеленский потребовал более ста самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    У Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов, в частности, истребителей F-16, заявил в интервью AFP украинский президент Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.

    Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.

    Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».

    Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.

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    17 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Danone продала свой бизнес в России

    Danone продала российский бизнес компании «Вамин Р» из Татарстана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французская компания Danone объявила о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р» из Татарстана, сообщает пресс-релиз Danone.

    Сделка по продаже бизнеса EDP в России компании ООО «Вамин Р», одобренная российскими регулирующими органами в марте 2024 года, закрыта, следует из заявления Danone, передает РИА «Новости».

    Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В 2022 году компания объявила о планах передать контроль над своим бизнесом в России. В июле 2023 года активы Danone в России временно перешли под управление Росимущества, но уже в марте 2024 года этот указ был отменен.

    Покупателем российского бизнеса Danone выступила компания «Вамин Р», одним из учредителей которой является «Вамин Татарстан». Сумма сделки, по данным Financial Times, составила 17,7 млрд рублей.

    Ранее в Кремле объяснили решение по активам «Данона».

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    18 мая 2024, 06:20 • Новости дня
    В США выразили беспокойство развитием отношений России и Китая

    В США заявили, что обеспокоены развитием отношений России и Китая

    В США выразили беспокойство развитием отношений России и Китая
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают внимательно следить за ними. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», – сообщил он журналистам, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что заявление Кирби было сделано в связи с визитом президента России Владимира Путина в КНР.

    Путин находился в Китае с государственным визитом 16–17 мая.

    Ранее сообщалось, что в ходе визита в Китай президент Владимир Путин обсуждал много тем с китайским руководством и с председателем КНР Си Цзиньпином

    Путин выразил благодарность Си Цзиньпину и всему руководству Китая за приглашение и «за создание очень благоприятной, теплой атмосферы для совместной работы».

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    17 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Подполье: ВС России нанесли удар по воинской части ВСУ в пригороде Одессы
    Подполье: ВС России нанесли удар по воинской части ВСУ в пригороде Одессы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих коллег.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 15:20 по местному времени. Попадание было точным, в результате чего сдетонировал склад с боеприпасами. «Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией», – рассказал он, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15.55. По его словам, «исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами».

    Данные подполья свидетельствуют, что в последнее время в сторону этой части регулярно, по три раза в день, проезжали грузовики с военной техникой. Фотографии, предоставленные Лебедевым, демонстрируют большой столб дыма, поднимающийся над местом происшествия.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в последние семь дней Российская армия нанесла 28 групповых ударов по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО и арсеналам ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.

    Коментарии (3)
    18 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак, сообщила The New York Times.

    Представители министерства обороны США признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния, пишет The New York Times, передает РИА «Новости».

    По данным издания, к 2026 году США планируют иметь «существенные орбитальные возможности», которые позволят «конкурировать в операциях полного спектра». Газета приводит слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, который заявил, что милитаризация космоса неизбежна.

    Другие представители ведомства, пишет издание, не только считают космос потенциальной зоной боевых действий, но и отмечают, что размещение  оружия там идет недостаточно быстро.

    В статье отмечается, что Пентагон поставил более амбициозную задачу: широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС в океане или военно-воздушные – в небе.

    Ранее Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

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      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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