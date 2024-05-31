Запад ищет способ сорвать выборы в Грузии

Грузия столкнулась с беспрецедентным внешним давлением Запада с момента обретения независимости

Tекст: Андрей Резчиков,

Дмитрий Александров

В пятницу МИД Грузии вызывал посла Литвы Андрюса Калиндру в связи с участием министра иностранных дел этой страны Габриэлюса Ландсбергиса в антиправительственной акции в Тбилиси в середине мая из-за закона об иноагентах. Это нововведение заставит неправительственные организации (НПО) отчитываться о полученном финансировании из-за рубежа, если оно составляет не менее 20% от бюджета организации.

Беседу с послом провел руководитель европейского департамента МИД Грузии Гией Зурабашвили, который заявил о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела страны последними высказываниями и действиями. В той же акции участвовали министры иностранных дел Эстонии, Исландии и Латвии.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН счел законопроект об иноагентах угрозой свободе выражения мнений и объединений, призвав власти страны отозвать документ. С критикой инициативы выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая воспользовалась правом вето, однако парламент преодолел его 28 мая.

Правящая партия считает, что закон служит целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.

При этом ранее на этой неделе посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил в интервью европейским СМИ, что Брюссель не начнет переговоры о вступлении с Грузией, пока закон об иноагентах действует. По его словам, этот закон противоречит фундаментальным правам человека.

Отвечая на вопрос о предстоящих 26 октября парламентских выборах в Грузии, Фишер отметил, что неспособность провести их должным образом приведет к тому, что ЕС будет оценивать их как очередное нарушение европейских стандартов ЕС. О возможном лишении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС ранее также заявлял пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер.

Кроме того, на прошлой неделе еврокомиссар по расширению ЕС Оливер Варгелий признал упоминание инцидента с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. В ходе диалога обсуждался закон об иноагентах.

Обобщая претензии Запада к Тбилиси, грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что правительство Грузии должно усилить дипломатическую и информационную работу за пределами страны и быть более мобильным, чтобы избежать негативного влияния скандального закона на итоги парламентских выборов.

«Грузинская мечта» была и остается единственной конструктивной и национальной силой в стране, однако будет неверно рассчитывать на то, что все сами все увидят и сами все поймут, – сказал аналитик. – Вакуум работал и сработает против правительства».

В этой связи он назвал контрпродуктивными резкие заявления против посла Германии в Грузии и призвал «смотреть на это в более широком контексте». «В последние годы при личном общении с аккредитованными в Грузии дипломатами я неоднократно убеждался в том, что они многого не знают о нашей стране, – сказал Мамрадзе. – К примеру, они продолжали считать экс-президента Михаила Саакашвили демократом и реформатором, который при всех издержках своего правления вел Грузию в ЕС и НАТО, а нынешнее правительство якобы ведет себя пророссийски или просто непонятно как».

«Властям нельзя пускать все на самотек и пребывать в излишней самоуверенности, – отмечает спикер. – После принятия закона оппозиция и слитые с ними в симбиозе неправительственные организации не собираются сдаваться. НПО коллективно идут в Конституционный суд Грузии и параллельно в Страсбург, чтобы доказать неправомочность закона «О прозрачности иностранного влияния». Также они будут устраивать истерики, что их тут ущемляют, давят, глушат, не дают работать, что в Грузии установилась диктатура Кремля и так далее. То есть они априори готовят почву, чтобы объявить выборы в парламент нечестными и не признать их, рассчитывая, что аналогично поступит Запад».

Молодежи, которая стала ядром протеста, надо объяснить, что «радикалы и НПО просто используют их для собственной корысти, добиваясь собственных политических интересов» считает аналитик. «Ну а европейским партнерам нужна сильная, предсказуемая и стабильная Грузия, которой могут доверять только в условиях транспарентности и при безусловном уважении наших законных прав, – сказал Мамрадзе. – Только конкретикой и только правдой нужно разбивать нарратив радикальной оппозиции и НПО».

«В целом Запад продолжит оказывать давление на Грузию, потому что неправительственные организации обратятся с иском против закона об иноагентах в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)», – отмечает грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

Собеседник напомнил, что в заключении Венецианской комиссии содержатся настоятельные рекомендации Тбилиси отменить закон в нынешнем виде. «Но, как уже заявили в грузинском правительстве, Венецианская комиссия вышла за рамки своих полномочий», – подчеркнул эксперт.

Впрочем, закон не будет отменен ни при каких условиях,

прогнозирует Гвритишвили. «Судя по заявлениям премьер-министра и правящей партии, они решительно настроены на то, чтобы закон вступил в силу. Он будет опубликован в ближайшие дни. Если глава государства за пять дней не подпишет закон (с момента его принятия 28 мая), то его подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего закон окончательно вступит в силу», – указал спикер.

Гвритишвили подчеркивает, что перспективы Грузии по вступлению в ЕС, действительно, становятся более отдаленными, а Госдеп США наверняка введет ранее обещанные персональные и экономические санкции против тех, кто принимал этот закон. К введению санкций Евросоюзом призывают Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. Эти меры могут включать приостановку безвизового режима для грузин (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС.

По словам политолога, внешнее давление не помешает правящей партии сохранить большинство голосов по итогам предстоящих в октябре выборов, но не исключены массовые акции протеста оппозиции накануне голосования, вплоть до силовых методов, что «спровоцирует правоохранительные органы на ответные меры». Внутри Грузии большинство населения поддерживает новый закон, а в протестных митингах участвовали преимущественно студенты, преподаватели и получатели грантов, «которые не хотят, чтобы их доходы были прозрачными».

При этом, согласно опросам общественного мнения, около 80% респондентов будут голосовать осенью за правящую партию «Грузинская мечта». «60% опрошенных поддерживают принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», – добавил Гвритишвили.

Эксперт особо отметил, что закон об иноагентах «очень либеральный», никто не собирается запрещать НПО, от них требуется прозрачная финансовая отчетность. «В стране, население которой составляет около 3,7 млн человек, около 20 тыс. НПО, которые получают гранты из-за рубежа. Скрывать отчетность могут только те, кто поддерживает радикальные движения и партии, финансирует антиправительственные выступления», – пояснил спикер.

Что касается перспективы противников оспорить принятие закона в Конституционном суде, то эта попытка тоже обречена на провал. «Конституционный суд поддержит этот закон, я уверен в этом на все 100%, потому что такова позиция в правительстве и парламенте Грузии. Закон уже принят, просто он еще не опубликован», – подчеркнул Гвритишвили.