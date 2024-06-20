МИД: Канада с «невиданной скоростью» приняла закон об иноагентах

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что законопроект о создании реестра иноагентов в Канаде был внесен 3 мая, а одобрен 18 июня, что заняло всего полтора месяца. Она назвала это «рекордной скоростью» для такого важного изменения законодательства.

Захарова также обратила внимание на то, что 14 групп канадских диссидентов выступили против этого закона, назвав его «попыткой протолкнуть через парламент репрессивный закон накануне выборов».

Дипломат провела параллель с ситуацией в Грузии, где оппозиция активно добивалась отмены закона об иноагентах, ссылаясь на «западные ценности». «Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах», – резюмировала она.

Ранее Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, в том числе в отношении чиновников и членов их семей. О намерении США ввести визовые санкции против Грузии в понедельник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Причиной стал принятый в Грузии закон об иноагентах.