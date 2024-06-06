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США объявили о введении санкций в отношении грузинских чиновников и их семей
Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, в том числе в отношении чиновников и членов их семей.
В частности, санкции вводятся против членов парламента Грузии, передает ТАСС. Об этом на брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
В список тех, против кого вводятся ограничения, попали члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.
США по-прежнему надеются, что «лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны», заявил Миллер. В ином случае Вашингтон готов к введению дополнительных мер, добавил он.
О намерении США ввести визовые санкции против Грузии в понедельник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Причиной стал принятый в Грузии закон об иноагентах.