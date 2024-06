В Тбилиси призвали США не считать Грузию второсортным государством

Посла США в Грузии Данниган призвали относиться серьезнее к стране и ее народу

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«США и Китай проводят встречи на высшем уровне, стараясь наладить отношения, глава КНР посещает Европу, а Грузия, оказывается, не должна сотрудничать с «коммунистическим» Китаем», – заявил депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу».

«Это двойные стандарты, которые для нас неприемлемы», – отметил он. По словам Мачарашвили, «посол США должна уяснить, что Грузия не является второсортным государством».

«Призываю посла Америки серьезнее воспринимать наше общество, страну, народ. Если для нее Китай «коммунистический», неприемлемый, то почему президент ее страны хочет наладить с ним отношения?» – сказал парламентарий.

Накануне Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует ВС России. Она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

Ранее вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.