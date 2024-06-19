ЕС заморозил отношения с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По его словам, отношения Брюсселя и Тбилиси сейчас переживают «наисложнейший период», что «тем более вызывает сожаление на фоне решения начать переговоры о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией».

Он сказал, что Грузию предупреждали о негативном эффекте принятия закона на ее евроинтеграцию.

«Очень неприятно видеть, что процесс европейской интеграции Грузии практически остановлен, заморожен», – сказал Павел Херчински.

Дипломат сообщил, что на следующей неделе в ЕС примут решение по Грузии в плане ответа на этот закон.

По его словам, «на столе лежат все варианты ответа».

Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «ни США, ни страны Европы не желают прозрачности своего влияния» на его страну.