Tекст: Андрей Резчиков

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал новые санкции США «несерьезными» и «вызывающими сожаление». По его оценке, ограничения являются абсолютно контрпродуктивными. Он добавил, что Вашингтон пытается повлиять на грядущие парламентские выборы в стране, однако «вернуть к власти прежний режим» у Белого дома не выйдет.

Глава правительства отметил, что Тбилиси ранее предложил Штатам «разговор на любую тему» для улучшения двусторонних отношений. Он также пообещал обсудить вопрос введения санкций с представителями администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, в начале недели США ввели санкции против четырех граждан Грузии – главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури, а также лидеров ультраконсервативной пророссийской платформы Alt-Info Зураба Махарадзе и Константина Моргошии.

Кроме того, Госдеп обвинил силовиков кавказской республики в насильственном подавлении протестов, вызванных принятием закона «О прозрачности иностранного влияния». Медиакомпания Alt-Info, по мнению Минфина США, используется для разжигания ненависти, распространения дезинформации и угроз. Махарадзе назван в пресс-релизе ведомства «одним из самых ярых сторонников насилия против мирных демонстрантов».

Госдеп также ввел визовые ограничения против более 60 грузинских граждан и членов их семей, чьи имена не раскрываются. Среди них правительственные и муниципальные чиновники, которые, по мнению Вашингтона, являются «соучастниками подрыва демократии» в республике.

Представитель дипведомства Мэтью Миллер заявил, что «вовлеченность в нарушение прав человека, коррупционные схемы и другие антидемократические действия» противоречат нормам, необходимым для членства в Евросоюзе и НАТО. Однако Штаты надеются, что власти Грузии «вернутся на путь, который хотят видеть граждане страны».

Впервые американские санкции в отношении Тбилиси были введены в апреле этого года. Под визовыми ограничениями за якобы причастность к коррупции оказались четыре члена Высшего совета юстиции государства, в том числе председатель Апелляционного суда Валериан Церцвадзе.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе назвал очередные санкции США «оскорбительными». «Судя по всему, неформальное влияние очень сильно в Америке, стране – партнере Грузии», – сказал политик, добавив, что это попытка оказать влияние на волю граждан перед предстоящими парламентскими выборами.

Мдинарадзе прогнозирует, что с приближением выборов стоит ожидать «еще более жестких реакций». В свою очередь депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа назвал санкции США «комичными». «Нас этим не запугать, мы защищаем интересы нашей страны», – сказал он.

«Санкции направлены против МВД, которое разгоняло массовые акции во время принятия закона об иноагентах, а также чиновников и депутатов, активно участвовавших в подготовке этой инициативы, что нарушает суверенитет государства», – считает грузинский политолог Игорь Гвритишвили. Эксперт отметил, что на Западе также критиковали принятый во вторник парламентом в третьем и окончательном чтении закон, касающийся запрета ЛБГТ-пропаганды и смены пола.

«Грузия провозгласила, что приоритет для нее – общенациональные интересы.

Это никак не устраивает Запад, где считают, что республика должна поддерживать антироссийские санкции и политику Запада не только по отношению к Москве, но и во всем мире», – пояснил собеседник.

На то, что закон об иноагентах, который предусматривает регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, получающих свыше 20 процентов средств из-за рубежа, «наделал очень много шуму», как и защита традиционных ценностей, указывает политолог Наталия Елисеева. «Грузия не перестает быть партнером западного блока, а пытается идти по своему суверенному пути, что для Запада еще хуже и страшней», – считает эксперт.

Она напомнила, что Тбилиси стремился к тесному сотрудничеству с Европейским союзом, НАТО и США. «Все это прикрывалось громкими лозунгами за свободу. Если давление на страну продолжится, то будут сделаны выводы.

Грузия – не Россия, экономика и масштабы другие, так что при желании сломить республику можно.

Но государство спасает игра на огромном количестве фронтов», – добавила спикер. По словам Гвритишвили, инициаторы введения санкций считают, что Грузия отходит от западных ценностей и поворачивается лицом к Москве. «Это главное, за что наказывают страну, у которой самые крупные торговые отношения именно с Россией», – подчеркнул политолог.

Авторы санкций рассчитывают с помощью давления повлиять на предстоящие парламентские выборы, чтобы оппозиция получила больше голосов вопреки прогнозам. «Но правительство не будет обращать на эти санкции никакого внимания», – прогнозирует эксперт.

Елисеева тоже отмечает, что санкции «преследуют цель повлиять на голосование и поставить у власти более удобных для Запада лиц».

Что касается заявления Кобахиздзе о том, что дважды приведенные извне на Украину власти стали причиной уничтожения этой страны, «то премьер недалек от истины». «Трезвые политики понимают, что для американцев и других западных партнеров Украина всего лишь инструмент против России для ослабления ее экономики и военного потенциала», – заключила Елисеева.