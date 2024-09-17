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Премьер Грузии назвал внешнее управление причиной «уничтожения» Украины
Дважды приведенные извне на Украину власти стали причиной уничтожения этой страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На Украине привели власти извне, сначала один раз, потом другой. Когда приводишь власти извне, потом надо взять ответственность за то, чтобы события в этой стране развивались правильно», – сказал он на брифинге во вторник.
По его словам, «главное – итог. В итоге эта страна уничтожена, ее 20% территорий оккупированы, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц погибли, погибли более 500 детей, две трети украинской молодежи, украинских парней погибли или покинули страну. Уничтожена половина энергетической инфраструктуры Украины. Кто в ответе за это?».
«Что касается Грузии, и нам в 2003 году извне назначили власти (в период «революции роз»), с помощью НПО», – заявил Ираклий Кобахидзе.
«Надо вести такую политику, чтобы никому не давать повод вторжения в твою страну. 7 августа 2008 года кровавый режим (экс-президента Михаила) Саакашвили начал широкомасштабные военные действия. И за этим последовало то, что последовало», – заявил глава правительства Грузии.
«На международном уровне установлено, что режим Саакашвили 7 августа начал широкомасштабные военные действия, на что ответила Россия», – сказал грузинский премьер.