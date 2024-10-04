В Тбилиси ожидают непризнание Западом грузинских выборов легитимными

Политолог Мамрадзе предрек новый политический кризис в Грузии из-за действий Запада

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Открыто, безусловно и беспрецедентно Запад выступает против «Грузинской мечты». Такое твердое ощущение, что там решили – если «Грузинская мечта» посмеет победить, мы заявим, что они фальсифицировали выборы и узурпировали власть. А это значит, что не признаем ее легитимной и перейдем в такой режим, который используется в отношениях с Белоруссией», – сказал Мамрадзе газете ВЗГЛЯД.

«При этом нет ни единого факта, который подтверждал бы нарушения со стороны правящей партии, но это уже никого не интересует, – отметил он. – Следует ожидать провокаций и до выборов, и в день их проведения, чтобы потом выдать их за «факты».

Петрэ Мамрадзе считает, что «власть должна держаться твердо и принципиально и плотно работать с наблюдателями ОБСЕ, чтобы те не могли сказать, что не было прозрачности. Тем более что 90% избирателей будут голосовать в электронном порядке».

«Но выстоять будет весьма сложно, так как уже очевидно, что выступит президент Саломе Зурабишвили, объявит себя единственно легитимной правительницей Грузии и создаст некое техническое правительство для проведения новых выборов», – сказал Петрэ Мамрадзе.

«А если параллельно мы увидим массовые уличные протесты, то будет еще сложнее», – считает он.

«Правящая партия также должна опираться на то, что ее поддержка будет очень высокой. И она еще рассчитывает, что грядут выборы в США, и это переведет внимание на другие процессы, подальше от Грузии», – отметил аналитик.

Ранее посол ЕС в Грузии Павел Херчински предупредил о возможном применении «белорусского сценария» в Грузии после выборов в парламент. Херчински подчеркнул, что такая мера предусматривает полную остановку контактов Запада с Тбилиси в случае фальсификаций и насилия.

Дипломат добавил, что в течение последних месяцев не было ни одного контакта ни с его стороны с грузинскими властями, ни со стороны представителей правительства Грузии с Брюсселем.



В ответ на заявления ЕС власти Грузии заверили, что выборы будут свободными и транспарентными. Тем не менее в правящей партии «Грузинская мечта» считают, что ЕС и США уже открыто поддерживают оппозицию.

По словам оппозиционного депутата Романа Гоциридзе, Запад открыто решил поддержать грузинскую оппозицию в преддверии парламентских выборов. «Кто-то делает это дипломатическим языком, а кто-то открыто», – сказал он.

«Все демократические государства в мире хотят смены нынешнего правительства Грузии», – заявил оппозиционер. «Президент Франции Эммануэль Макрон накануне принял президента Грузии Саломе Зурабишвили и также сказал, что ожидает смены правительства Грузии после 26 октября», – сказал Гоциридзе.

