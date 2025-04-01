Парламент Грузии одобрил американскую версию закона об иноагентах

Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского

Tекст: Анастасия Куликова

«Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.

По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.

Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.

Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.

Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.

«Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.

При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.

«Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.

Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.

Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.

Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.

По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.

NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.

Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.