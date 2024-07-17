Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
Лавров назвал принцип ответов на агрессию Запада против российских журналистов
Лавров заявил о принципе «око за око» в ответах Москвы на агрессивные меры Запада против российских журналистов
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя агрессивные меры Запада против российских журналистов, рассказал, что Москва сначала воздерживалась от ответных действий, но потом пришлось отвечать по принципу «око за око».
«У меня была позиция такая: не надо поступать так же, как они, мы должны сохранить свои принципы, принципы ОБСЕ, кстати сказать», – сказал министр. Комментируя действия западных стран, которые стали выгонять российских журналистов и закрывать целые корпункты, он заявил, что дело «дошло до совершенно отвратительных шагов, бездумных, агрессивных». В результате Москве «приходится действовать «око за око».
Он подчеркнул, что Россия печется о свободе слова, пожелал СМИ успехов и выразил надежду, что запретов на профессию журналистов «будет как можно меньше», передает ТАСС.
Лавров при этом отметил, что «использование журналистов в разведывательных целях, по крайней мере в англосаксонской традиции, абсолютно естественно». В частности, у Москвы есть «неопровержимые доказательства» шпионской деятельности журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Как рассказал министр, спецслужбы России и США с 2021 года обсуждают, «можно ли кого-то на кого-то обменять», но «эта тема не любит суеты», а американцы «периодически вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает, конечно же». «Но контакты такие есть, и ничего общего с нападками на журналистику это не имеет», – сказал Лавров.
В мае Совет ЕС ввел запрет любой вещательной активности трех российских СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»). Запрет вступил в силу 25 июня. Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию средства массовой информации Евросоюза на своей территории.