Bild: Германия потратит 825 млн евро на парадную форму для военных

Bild сообщил о планах Германии потратить 825 млн евро на парадную форму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Германии планирует потратить 825 млн евро на обновление парадной формы для своих военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на Bild. Несмотря на финансовые затруднения и приоритет модернизации полевой формы на фоне конфликта на Украине, ведомство подало заявку на утверждение этой суммы в бюджетный комитет. Ожидается, что из необходимой суммы 306 млн евро уже доступны, однако для завершения проекта потребуется еще 519 млн евро.

На данный момент численность Бундесвера составляет около 179 тыс. военнослужащих, и планируется увеличение до 203 тыс. к 2031 году. По подсчетам издания, стоимость каждого комплекта парадной формы составит 4 тыс. евро. Эти расходы вызвали критику среди членов бюджетного комитета Бундестага. Инго Гедехенс из Христианско-демократического союза выразил недовольство, отметив, что затраты на форму не улучшат боеспособность армии.

Кроме того, сами военнослужащие вряд ли поддержат это решение. Многие из них считают текущую парадную форму, состоящую из светло-серого кителя и темно-серых брюк, не привлекательной. При этом Министерство обороны не планирует кардинально менять модель, а лишь намерено слегка скорректировать крой и материал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта, а также сообщалось о новом оборонительном пакте между Британией и Германией.