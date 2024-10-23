В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.0 комментариев
Стало известно о новом оборонительном пакте между Британией и Германией
Британия и Германия заключили новый оборонительный пакт для укрепления НАТО и поддержки Украины
Британия и Германия договорились о новом оборонительном пакте, предполагающем совместные военные учения на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей, что предположительно укрепит европейскую безопасность на фоне якобы растущей угрозы со стороны России.
Как сообщает The New York Times, Британия и Германия договорились усилить военное сотрудничество на фоне растущей угрозы со стороны России. Новый пакт предусматривает координацию действий по взаимной обороне, проведение совместных военных учений на восточной границе НАТО и защиту подводных кабелей в Северном море. Немецкие самолеты P-8, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, будут базироваться в Шотландии.
Глава Минобороны Британии Джон Хили назвал соглашение «знаковым моментом» в отношениях с Германией, подчеркнув его значимость для европейской безопасности. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что страны не могут «принимать безопасность в Европе как данное», учитывая текущую войну на Украине и наращивание Россией военного производства.
Соглашение укрепит европейский компонент НАТО в период напряженности в европейских столицах из-за возможного избрания Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Обеспокоенность вызвали его заявления о готовности позволить России «делать все, что она хочет», если страны НАТО не будут достаточно вкладываться в альянс.
Британское правительство, подписавшее оборонное соглашение с Францией в 2010 году, отметило, что новый пакт с Германией завершает «треугольник соглашений» между ведущими вооруженными силами Европы. Символичность пакта между двумя странами, сражавшимися друг с другом в двух мировых войнах, подчеркивает решимость противостоять России, пишет The New York Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ожидал, что конфликт на Украине будет кратковременным, но теперь может пересмотреть объемы финансирования Украины, поскольку Франция уже намерена сократить расходы на Украину; Североатлантический альянс планирует усилить свою военную мощь, добавив 49 боевых бригад, увеличив их общее количество до 131 из-за якобы угрозы от России; Британия испытала два образца лазерного оружия, свидетельствуя о внимательном изучении на Западе уроков российской спецоперации.