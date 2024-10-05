Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
НАТО решило увеличить число боевых бригад из-за «угрозы от России»
Welt: НАТО решило увеличить число боевых бригад до 131 из-за «угрозы от России»
Североатлантический альянс планирует усилить свою военную мощь, создав дополнительно 49 боевых бригад, увеличив общее количество бригад до 131 из-за якобы угрозы, исходящей от России, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на документы НАТО.
Кроме того, по данным Welt, число боевых корпусов вырастет с 6 до 15, а количество штаб-квартир дивизий увеличится с 24 до 38, передает РИА «Новости». Эти меры стали частью требований к так называемым «минимальным возможностям», представленных американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.
Также НАТО планирует в пять раз увеличить число подразделений ПВО – с 293 до 1467. Необходимость такого значительного наращивания военной мощи в альянсе объясняют угрозами, якобы исходящими от России, следует из материала.
Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.