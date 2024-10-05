НАТО решило увеличить число боевых бригад из-за «угрозы от России»

Welt: НАТО решило увеличить число боевых бригад до 131 из-за «угрозы от России»

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, по данным Welt, число боевых корпусов вырастет с 6 до 15, а количество штаб-квартир дивизий увеличится с 24 до 38, передает РИА «Новости». Эти меры стали частью требований к так называемым «минимальным возможностям», представленных американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.

Также НАТО планирует в пять раз увеличить число подразделений ПВО – с 293 до 1467. Необходимость такого значительного наращивания военной мощи в альянсе объясняют угрозами, якобы исходящими от России, следует из материала.

Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.