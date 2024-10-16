Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

Tекст: Анастасия Куликова

«Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.