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Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго
Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.
«Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.
По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.
На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.
В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».
Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.
Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.
Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.