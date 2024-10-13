Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Немецкое ТВ: Байден посетит Германию без встречи в формате «Рамштайн»
ZDF: Встреча контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» не планируется
В ближайшее время не состоится встреча в формате «Рамштайн» для обсуждения военной помощи Украине, несмотря на предстоящий визит Джо Байдена в Германию и его переговоры с канцлером Олафом Шольцем, сообщил в воскресенье телеканал ZDF.
По информации телеканала, встреча в формате «Рамштайн» определенно не состоится в ближайшее время. Планируемый пакет военной помощи, который должен был быть объявлен на заседании, был озвучен канцлером Олафом Шольцем в прошлую пятницу во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости».
На следующей неделе Байден должен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон», и в связи с этим правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств.