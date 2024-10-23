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    23 октября 2024, 08:56 • В мире

    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
    @ Leonardo/YouTube

    Tекст: Александр Гулин

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации?

    ВВС Великобритании провели успешные испытания новой лазерной системы для защиты военных самолетов от ракетных угроз. В ходе прошедших в Швеции испытаний система поразила 100% ракет с инфракрасной головкой самонаведения, пущенных одновременно. Сообщается, что данный вид оружия предназначен для оснащения британских самолетов наблюдения Shadow R1, а также для канадских военно-морских патрульных самолетов CP-140 Aurora и ряда других заказчиков из стран НАТО.

    Новая разработка, созданная итальянским концерном Leonardo и Лабораторией оборонных наук и технологий Минобороны Соединенного Королевства DSTL (Defence Science and Technology Laboratory), получила название Miysis DIRCM. В официальных заявлениях говорится, что она «способна мгновенно и предельно точно реагировать на угрозы», одновременно отслеживая и нейтрализуя несколько ракет.

    Распознавать пуски ракет помогают специальные алгоритмы. Система направляет узкий лазерный луч на ракету противника. Заявляется, что она идеально подходит для защиты любого летательного аппарата: от больших военных и гражданских самолетов до вертолетов и беспилотников.

    «Система спроектирована таким образом, что способна защищать не только сегодняшние, но и будущие [авиационные] платформы, что обеспечивает Великобритании и ее союзникам оперативное преимущество в долгосрочной перспективе», – приводит ТАСС слова представителя корпорации DSTL Макра Элсона со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Великобритании.

    Принцип работы системы заключается в воздействии мощным лазером на систему наведения приближающейся ракеты, ослепляя ее и отводя ракету от самолета. Miysis DIRCM может защищать самолеты от множества одновременно приближающихся ракет. Кроме того, она способна защищать от ракет с инфракрасным наведением, пущенных из ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы).

    Отметим, что Miysis DIRCM – не первая британская лазерная разработка такого рода. В январе текущего года Великобритания провела испытания лазерной системы под названием DragonFire («Огнедышащий дракон»). По словам бывшего британского министра обороны Гранта Шэппса, страна получила «передовой боевой лазер», который способен «коренным образом изменить мировое пространство и совершить революцию на поле боя». Как заявили в британском Минобороны, «в ходе испытаний... DragonFire успешно провела первую в Великобритании стрельбу лазерным оружием по воздушным целям».

    Премьера DragonFire состоялась еще в 2017 году, на международной выставке вооружений DSEI-2017. Широкой публике была продемонстрирована боевая башня будущей установки, способная производить захват и сопровождение как надводных, так и воздушных целей. Непосредственным изготовлением опытного образца занимался консорциум МBDA – европейский лидер по производству ракетных комплексов.

    В 2019 году английское военное ведомство заявило о начале работы по производству сразу трех образцов «Огнедышащего дракона». Как отмечал бывший британский премьер Борис Джонсон, к ноябрю 2020-го лазер планировали принять на вооружение, однако работа продвигалась не столь быстро. О новых испытаниях установки стало известно только через два года. На полигоне Портон-Даун оружие испытали на неподвижных мишенях, тогда как во время испытаний 2024 года на Гебридских островах целью «Дракона» стал беспилотник Banshee Jet-80.

    Проект «лазера 50 кВт» (официальное наименование установки – прим. ВЗГЛЯД) остается засекреченным, однако некоторые характеристики британского «оружия будущего» все же известны. Так, поражающим элементом DragonFire является твердотельный лазер, образующийся из пучков световых лучей, соединяющихся во время выстрела в один. Для захвата цели используется электрооптическая камера. Ее точность работы такова, что она, как заявляется, позволяет на километровом расстоянии поразить монету достоинством в один фунт (чуть больше 2 см в диаметре).

    Специальный алгоритм принимает решение, необходимо ли цель полностью уничтожить или достаточно сбить ее с курса.

    Носителем для лазера DragonFire могут выступать как морские корабли, так и сухопутные аппараты (правда, с усиленными шасси, позволяющими выдержать вес как самой установки, так и элементов питания). Современный боевой корабль, например, британский фрегат Type 26, располагает достаточным количеством электроэнергии, чтобы поддерживать «огненное дыхание дракона». В этом случае становится очевидным преимущество DragonFire над зенитными ракетами, которые занимают гораздо больше места и уступают лазеру в скорости и точности стрельбы.

    Использование в качестве испытательной цели беспилотника прямо указывает на то, что британцы планируют применять «Огнедышащего дракона» как перспективное средство ПВО – дальнобойное, мощное и недорогое. «Отработанный» во время испытаний Banshee Jet-80 по своим размерам и характеристикам весьма схож с иранскими беспилотниками, которые для атак на различные морские суда активно применяют хуситы.

    У лазерного оружия два наиболее очевидных достоинства. Первое – скорость применения. Лазерный луч достигает цели напрямую и мгновенно, со скоростью света, в то время как зенитная ракета летит иногда десятки секунд и вынуждена маневрировать. Увернуться от лазерного луча невозможно.

    Во-вторых, каждый лазерный выстрел крайне дешев. Так, один выстрел DragonFire будет стоить порядка десяти фунтов стерлингов (всего-то чуть больше тысячи рублей) – а ведь зенитные ракеты стоят иногда десятки и сотни тысяч в той же валюте.

    Но так ли все просто? Ведь изначально в британском военном ведомстве заявляли, что все положенные испытания завершатся в 2019 году, а через год лазер встанет на боевое дежурство. Тридцать миллионов фунтов, прописанные в контракте с Минобороны, уже реализованы, сроки испытаний сдвинулись на пять лет, а официально о принятии «Дракона» на вооружение так и не объявлено.

    Новое оружие не лишено и сугубо технических недостатков, обусловленных его особенностями. Как отмечают военные аналитики, лазер весьма метеозависим. В условиях плохой видимости и большого количества осадков снижаются как дальнобойность, так и сила поражения. Мощности «пламени дракона» в этом случае не хватит для того, чтобы уничтожить даже малогабаритный дрон.

    Именно поэтому, по мнению специалистов, установка продолжает оставаться в статусе экспериментальной и не поступает в серийное производство.

    Ну и, конечно, называть британцев первооткрывателями в области лазерного оружия тоже не следует. Сегодня таковым располагают Россия, США, Китай и Израиль. Американцы, например, еще в 2017 году испытали 30-киловаттный лазер XN-1 LaWS, в 2020-м продемонстрировали установку мощностью 150 киловатт, а еще через два года на борту эсминца USS Preeble был установлен лазер, способный «ослеплять» летательные аппараты противника и вести наблюдение за различными целями с помощью системы Helios.

    В России же еще весной 2018 года были продемонстрированы лазерные установки «Пересвет». Сегодня эти комплексы стоят на боевом дежурстве и способны поразить любой космический аппарат на высоте до 500 километров, а также могут применяться для «ослепления» (а при необходимости – и уничтожения) самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на вооружение российской армии также принят лазерный комплекс «Задира». Он уже успешно использовался для борьбы с беспилотниками ВСУ в зоне спецоперации.

    Таким образом, британские лазерные военные разработки предназначены не для того, чтобы опередить, а чтобы догнать лидеров в этой технологической отрасли. Не менее важно и то, что британцы испытывают лазер прежде всего против ракет (в том числе зенитных) и беспилотников. А ведь именно эти средства и стали в ходе текущей спецоперации наиболее эффективными системами вооружений. Британские военные пытаются найти противоядие против главных современных угроз на поле боя. Иначе говоря, перед нами пример того, какие уроки уже сейчас выносят из СВО ведущие западные державы.

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    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

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