Ростех начал серийное производство станков для авиации

Ростех запустил выпуск портальных центров для обработки деталей самолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «СТАН» запустил серийное производство новых портальных центров с числовым программным управлением (ЧПУ) для авиационной отрасли, говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации «Ростех». Эти высокотехнологичные станки предназначены для обработки деталей, применяемых в производстве современных гражданских самолетов, и изготовлены из отечественных комплектующих. Ранее в России такое оборудование не производилось.

Новая модульная конструкция станков позволяет изготавливать крупногабаритные металлические заготовки, включая детали крыла длиной до 24 метров. Обрабатывающие центры могут выполнять до десяти различных операций по заданной программе и выпускать разнообразные комплектующие для планеров. Предусмотрен подвижный стол, который выдерживает большой вес, облегчая работу оператора.

Станки обеспечивают пятиосевую обработку изделий сложной конфигурации из стали, титановых и алюминиевых сплавов, а также неметаллов. Они оборудованы лазерной системой для контроля и настройки инструмента, системой контроля поломки инструмента и датчиком контроля размеров заготовки с радиопередачей данных.

Подобные обрабатывающие центры уже используются на Казанском авиационном заводе, входящем в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В 2025 году запланирована установка еще одного такого станка, что позволит значительно сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех разработал беспилотный комплекс разминирования «Вепрь», концерн «Уралвагонзавод» провел успешные приемочные испытания новых боевых модулей «Нарвал» на военных катерах в Севастополе, а также Ростех отгрузил в войска новую партию гаубиц «Мальва».