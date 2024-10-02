Ростех разработал беспилотный комплекс разминирования «Вепрь»

Ростех рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования «Вепрь» на базе Т-90

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность создания полностью беспилотного комплекса разминирования под названием «Вепрь», говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха. «Вепрь» разрабатывается на базе танка Т-90, и в корпорации уже имеется опыт создания роботизированных саперов. Например, «Высокоточные комплексы» ранее создали беспилотную машину гуманитарного разминирования, которая успешно прошла испытания.

Как сообщили в Ростехе, боевая машина разминирования БМР-3МА движется в авангарде колонны и подвергается наибольшей опасности. Это связано не только с угрозой снизу, от взрывающихся мин, но и с возможностью удара сверху, например, от ударного беспилотника. В связи с этим машина оснащена повышенной защитой, включая динамическую защиту, для обеспечения безопасности экипажа.

«Вепрь», разработанный «Уралвагонзаводом» используется в специальной военной операции для разминирования сельскохозяйственных угодий в Донецкой Народной Республике. Машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, безопасно прокладывает дорогу среди мин для дальнейшего прохода техники. После работы «Вепря» саперы выходят на поле для окончательной зачистки местности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые боевые модули «Нарвал» от концерна «Уралвагонзавод» успешно прошли приемочные испытания на военных катерах в Севастополе, отличаясь улучшенными характеристиками и увеличенным набором функций. Важно отметить, что модернизация танков Т-72Б позволила повысить защищенность танков и их пожаробезопасность. В этом контексте глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО.