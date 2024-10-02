  • Новость часаСтало известно о подготовке Израилем удара по стратегическим объектам Ирана
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    41 комментарий
    2 октября 2024, 08:31 • Новости дня

    Ростех разработал беспилотный комплекс разминирования «Вепрь»

    Ростех рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования «Вепрь» на базе Т-90

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех планирует создать полностью беспилотный комплекс разминирования «Вепрь» на базе танка Т-90 для повышения безопасности операций по разминированию, сообщила пресс-служба госкорпорации.

    Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность создания полностью беспилотного комплекса разминирования под названием «Вепрь», говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха. «Вепрь» разрабатывается на базе танка Т-90, и в корпорации уже имеется опыт создания роботизированных саперов. Например, «Высокоточные комплексы» ранее создали беспилотную машину гуманитарного разминирования, которая успешно прошла испытания.

    Как сообщили в Ростехе, боевая машина разминирования БМР-3МА движется в авангарде колонны и подвергается наибольшей опасности. Это связано не только с угрозой снизу, от взрывающихся мин, но и с возможностью удара сверху, например, от ударного беспилотника. В связи с этим машина оснащена повышенной защитой, включая динамическую защиту, для обеспечения безопасности экипажа.

    «Вепрь», разработанный «Уралвагонзаводом» используется в специальной военной операции для разминирования сельскохозяйственных угодий в Донецкой Народной Республике. Машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, безопасно прокладывает дорогу среди мин для дальнейшего прохода техники. После работы «Вепря» саперы выходят на поле для окончательной зачистки местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые боевые модули «Нарвал» от концерна «Уралвагонзавод» успешно прошли приемочные испытания на военных катерах в Севастополе, отличаясь улучшенными характеристиками и увеличенным набором функций. Важно отметить, что модернизация танков Т-72Б позволила повысить защищенность танков и их пожаробезопасность. В этом контексте глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО.

    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    29 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Уралдронзавод создал боевой дрон «Бердыш»

    Уралдронзавод разработал тяжелый дрон «Бердыш» с огнеметом и гранатометом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета, минирование, грузоперевозки и разведку, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

    По его словам, дрон предназначен для поддержки штурмовых отрядов и обладает возможностью нанесения огневого поражения с использованием таких средств, как реактивный пехотный огнемет «Шмель» или гранатомет РПГ-30 «Крюк», передает ТАСС.

    «Бердыш» также может выполнять задачи по минированию территорий, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины на противника. Кроме того, беспилотник способен транспортировать грузы весом до 20 кг на расстояние в 25 км, что делает его важным элементом в снабжении штурмовых отрядов.

    По словам Ткачука, дрон является модульной разработкой, что позволяет ему адаптироваться под различные боевые задачи, включая сброс мощных фугасов. Этот аппарат может быть использован для различных операций, обеспечивая как активное участие в бою, так и логистическую поддержку.

    Ранее представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США заявил, что вклад Уралдронзавода, выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    1 октября 2024, 08:19 • Новости дня
    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию

    Индийский разработчик не исключил экспорт беспилотников 200B в Россию

    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийский производитель дронов FWDA рассматривает возможность поставки ударных беспилотников 200B в Россию, что может стать ответной услугой в условиях сложной международной ситуации, заявил гендиректор компании FWDA Сухас Теджасканда.

    По его словам, Россия всегда была для Индии другом. Он подчеркнул, что обе страны уже совместно разработали несколько типов ракет, и заявил, что Индия может оказывать России поддержку в условиях сложной международной ситуации, передает ТАСС.

    Беспилотный бомбардировщик 200B полностью разработан и собран в Индии. Его первый полет состоялся 3 сентября. Аппарат имеет размах крыла пять метров и длину 3,5 метра, а его максимальная взлетная масса составляет 102 кг. Дрон способен нести полезную нагрузку массой 30 кг. Несмотря на ударное предназначение, аппарат может быть переконфигурирован для различных задач, таких как сбор информации, наблюдение и доставка медикаментов.

    Теджасканда также отметил, что Индия потеряла почти три десятилетия на фоне прогресса в разработке беспилотников в соседних странах, таких как Китай. Он сообщил, что в ближайший год компания планирует запустить производство более тяжелых дронов с размахом крыла 12 метров и полезной нагрузкой в 150 кг. Эти дроны будут стоить около 3 млн долларов.

    Теджасканда подчеркнул важность программы Make In India, которая вдохновляет молодых специалистов на инновационные решения, и отметил, что Индия должна стать самодостаточной в производстве боевых БПЛА, чтобы не полагаться на импорт военной техники из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии. На фоне этого Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, и Москва отметила прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений. В результате порядка десяти стран мира проявили интерес к покупке автоматов Калашникова АК-203.

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    30 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии

    В Москве арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов арестован в Москве, сообщает ТАСС.

    Решение об аресте на два месяца принял 235-й гарнизонный военный суд в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как сообщили в правоохранительных органах, Гамаюнов обвиняется в преступлении по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

    «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил источник агентства.

    Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому в суде не смогли уточнить текущую должность Гамаюнова. Известно, что арест продлится до 26 ноября, в то время как следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Антон Филатов задержан после командировки в Китай.

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    30 сентября 2024, 23:11 • Новости дня
    Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей

    Бывший начальник Росгвардии Гамаюнов подозревается в мошенничестве на 80 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.

    Как передает ТАСС, полковника Олега Гамаюнова обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии.

    По данным следствия, ущерб, нанесенный ведомству, составил более 80 млн рублей. В рамках уголовного дела речь идет о поставках летно-технических комплексов, известных как «домики».

    Собеседник агентства сообщил, что следствие продолжается. В данный момент осуществляется сбор доказательств причастности Гамаюнова не только к данному преступлению, но и к возможным аналогичным деяниям.

    Офицеру предъявлено обвинение, его действия тщательно изучаются правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    30 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

    Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.

    Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.

    Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.

    Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    1 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильских военных у границы

    Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные группы «Хезболлах» открыли огонь по израильским солдатам у границы Ливана и Израиля, ранив нескольких военнослужащих, это произошло впервые с начала эскалации в октябре 2023 года.

    Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

    Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.

    Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.

    Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.

    Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.

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    1 октября 2024, 00:13 • Новости дня
    Минобороны: Опыт СВО сделал Сухопутные войска универсальными

    Минобороны заявило о способности Сухопутных войск выполнять задачи благодаря опыту СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска России, получившие ценный опыт в ходе специальной военной операции, продемонстрировали способность успешно выполнять разнообразные задачи, включая прорыв подготовленной обороны противника и овладение крупными населенными пунктами, заявили в российском военном ведомстве.

    Как передает ТАСС, в Минобороны России заявили, что Сухопутные войска страны, благодаря опыту, полученному во время специальной военной операции, способны выполнять любые задачи.

    Ведомство подчеркнуло, что успешные действия войск проявляются в прорывах обороны противника и овладении городами и крупными населенными пунктами, а также в быстрой организации обороны и переходе в наступление.

    Особое внимание уделяется насыщению войск беспилотными средствами разведки, что стало значительным прорывом. В Минобороны отметили, что массовое использование БПЛА не ограничивается разведывательными функциями, но также включает поражение противника.

    Традиционные средства, такие как танки и боевые машины пехоты, по-прежнему играют ключевую роль в отражении атак и поддержке штурмовых подразделений.

    Министерство обороны уточнило, что изменяются классические формы ведения боевых действий с учетом увеличения возможностей разведки и огневого поражения.

    Это ведет к внедрению новых тактических приемов, таких как маневренно-огневые действия, которые включают в себя выполнение задач и немедленное оставление позиции для предотвращения ответного огня.

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    1 октября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские военные пенсии с 1 октября увеличили на 5,1%

    Военные пенсии в России проиндексировали на 5,1% с 1 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Размеры военных пенсий в России увеличились на 5,1% с 1 октября вместо ранее планировавшихся 4,5%, что связано с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

    В России с 1 октября размеры военных пенсий увеличены на 5,1%. Об этом сообщает ТАСС.

    Это изменение связано с новым прогнозом социально-экономического развития на 2024 год.

    Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в июле, согласно которому размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, теперь составляет 89,83%.

    Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что увеличение связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и ростом индекса потребительских цен на 2024 год. Он отметил, что средний размер военной пенсии с учетом нового коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная мера затронет 2,8 млн человек. Он заявил, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

    Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об увеличении одного вида пенсий в октябре.

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    30 сентября 2024, 23:51 • Новости дня
    Сотрудник военкомата на Украине оштрафован за избиение военнообязанного

    Украинский военкомат оштрафовал сотрудника на 850 гривен за удар военнообязанного

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Черновцах приговорил сотрудника военкомата к штрафу в 850 гривен за нанесение удара мужчине при попытке вручить повестку.

    Как сообщает издание «Страна», Садгорский районный суд города Черновцы на Украине вынес решение по делу сотрудника военкомата, который был признан виновным в нанесении удара мужчине, когда тот пытался выдать ему повестку. Суд постановил оштрафовать его на 850 гривен, что составляет около двадцати долларов.

    Инцидент произошел, когда сотрудник военкомата вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил его рукой по затылку. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину по уголовной статье.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин от призыва.

    С 18 мая 2023 года вступил в силу закон, который позволяет призвать сотни тысяч украинцев в армию. В социальных сетях часто публикуются видео с насильственными мобилизациями и конфликтами между гражданами и военкомами. Несмотря на это, большинство случаев избиения в военкоматах остаются безнаказанными.

    Ранее сообщалось, что в Киеве военком избил пытавшуюся заступиться за призывника украинку.

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    30 сентября 2024, 06:55 • Новости дня
    У экс-замминистра Иванова нашли элитный внедорожник

    У Тимура Иванова обнаружили оформленный на водителя Mercedes-Benz G63

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появилась информация о Mercedes-Benz G63, оформленном на водителя, но использовавшемся Ивановым лично.

    Как передает РИА «Новости», в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова фигурирует элитный автомобиль Mercedes-Benz G63, который был оформлен на имя его личного водителя в 2022–2023 годах. Однако, согласно регистрационным документам, Иванов использовал его по своему усмотрению.

    Эта машина оценивается на вторичном рынке в сумму от 5,2 до 15 млн рублей.

    В автопарке Иванова числилось 12 автомобилей, среди которых были такие примечательные модели, как Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, а также Cadillac Escalade. Его супруга владела Bentley Continental и Aston Martin.

    Иванова арестовали в конце апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, сумма взятки может достигать миллиарда рублей. Обвинение также предъявлено Сергею Бородину, которого следствие считает другом Иванова.

    В даче взятки обвиняется соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. Следствие утверждает, что он предоставлял Иванову и Бородину услуги имущественного характера, освобождая их от оплаты за ремонт и реконструкцию.

    В случае признания вины суд может наложить штраф, в 70 или 100 раз превышающий размер взятки, и конфисковать имущество, полученное от коррупционных действий.

    Ранее сообщалось, что при обысках у Тимура Иванова было изъято оружие.

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    30 сентября 2024, 05:16 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты.

    Российские Су-25 нанесли успешный авиаудар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».

    В результате атаки, которая была осуществлена авиационными ракетами, были уничтожены как личный состав противника, так и сам опорный пункт.

    Экипажи штурмовиков, после завершения боевой задачи, успешно выполнили противоракетный маневр. Они также использовали тепловые ловушки для защиты от возможных ракетных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это подтверждает высокий уровень подготовки пилотов и эффективность применяемых тактик.

    В ведомстве добавили, что по докладам разведки, уничтожение цели было полным.

    Ранее сообщалось, что Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области.



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    1 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Двое подозреваемых по делу Иванова объявлены в розыск за хищение 3 млрд рублей

    Фигуранты дела о растрате с экс-подчиненным Иванова объявлены в международный розыск

    Tекст: Денис Тельманов

    Два фигуранта дела о растрате, связанного с экс-подчиненным замминистра обороны Тимура Иванова, объявлены в международный розыск, а имущество обвиняемых арестовано.

    Правоохранительные органы объявили в международный розыск двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате, сообщает ТАСС.

    Речь идет об Антоне Филатове, бывшем подчиненном экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который возглавлял несколько компаний подведомственных Минобороны России. По делу также арестовано имущество и ценные бумаги членов семьи обвиняемого.

    В материалах дела упоминается, что необходимо провести оценочные, бухгалтерские и экономические судебные экспертизы.

    Также предстоит допросить свидетелей из числа бывших сотрудников банка и представителей компаний, использовавшихся для хищения денежных средств банка, а также продолжить мероприятия по розыску и экстрадиции двух фигурантов дела.

    Уголовное дело против Филатова было возбуждено в 2016 году по обвинению в хищении у банка «Интеркоммерц» свыше трех миллиардов рублей. Эти средства переводились на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай

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    1 октября 2024, 02:17 • Новости дня
    Пентагон выделил миллиарды на авиабомбы для Украины

    США направили 6,9 млрд долларов на малокалиберные авиабомбы для Украины и других стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, которые будут направлены в Украину, Болгарию и Японию, с завершением работ к 2035 году.

    Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, сообщает ТАСС.

    Этот контракт предполагает поставку вооружений в несколько стран, включая Украину, Болгарию и Японию. Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2035 года.

    Сумма контракта является частью более широких усилий по оказанию военной помощи Украине.

    С начала президентского срока Джо Байдена американские власти направили Киеву помощь на сумму более 56,9 млрд долларов. Поставка малокалиберных авиабомб добавит к этому числу еще 6,9 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки новых вооружений Украине не изменят текущей ситуации на фронте. По его словам, такие действия лишь способствуют затягиванию конфликта, не приводя к его разрешению.

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    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

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    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

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    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка

    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Подробности

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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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