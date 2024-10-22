Оборонные компании ускорили разработку лазерного оружия

Ведущие оборонные компании начали инвестировать в недорогое лазерное оружие против БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ведущие мировые оборонные компании активно инвестируют в разработку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Издание отмечает, что такие гиганты, как американская RTX, британская QinetiQ и европейская MBDA, ускоряют свои проекты в ответ на растущую потребность военных по всему миру в эффективных средствах противодействия дронам.

По информации Financial Times, компании направляют значительные ресурсы на создание передовых технологий, которые недавно считались научной фантастикой. Разработка лазерного оружия, способного прорезать метал и уничтожать электронику, стала приоритетной задачей, поскольку правительства стран ищут более экономичные способы борьбы с дешевыми беспилотниками и ракетами. Эксперты указывают на «асимметрию затрат», когда расходы на оборону превышают расходы на наступательные действия.

Тем не менее, специалисты предупреждают, что даже после завершения разработки, лазерное оружие и другие виды направленной энергии не следует рассматривать как единственное решение на поле боя. Они подчеркивают, что такие технологии должны использоваться как дополнительный инструмент, а не как панацея в военных конфликтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты секретной научной лаборатории Портон-Даун в Уилтшире разработали радиочастотное оружие, которое предназначено для поражения конкретных целей, в том числе дронов, а Минобороны России создало неуязвимый для радиоэлектронной борьбы дрон-камикадзе.