Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Калуги и Саратова

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Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе
«В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.
«Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».
Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.
По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.
Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.
При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.
Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.
«Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.
По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.
План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.
Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».
Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.
Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.
В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.
Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.
Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.
Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе 6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.
Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.
По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.
В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.
«Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.
Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.
Стрельбу российского солдата из гранатомета по жилым постройкам в Судже зафиксировали на видео, передает Lenta.Ru.
На записи видно мужчину в военной форме с шевроном комендатуры, стреляющего в сторону здания через дорогу, при этом рядом расположен храм.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что после появления ролика он обратился в органы военного управления и военную прокуратуру. Там сообщили, что по инциденту уже проведена проверка, а стрелявший – младший сержант 158-й военной комендатуры.
По словам Хинштейна, младший сержант уже не понесет ответственности – в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования ГИБДД.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале заявил, что подобных военных нужно отправлять на передовую. Алаудинов пообещал, что найдет для таких место в своем подразделении, и выразил уверенность, что после этого у них пропадет желание стрелять по пустым домам. Он также подчеркнул, что в Судже нет бойцов «Ахмата», они задействованы на других участках фронта.
Ранее блогер Аким Апачев сдался правоохранителям по обвинению в вандализме из-за граффити в Судже и заявил о готовности понести наказание, а также предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.
Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, отметив, что его целью была поддержка военнослужащих.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.
В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».
Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.
Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.
Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.
Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.
Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.
В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником
Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,
Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.
По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.
Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.
Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.
Полицейские изъяли паспорта у супруги и семилетней дочери, пояснил Феоктистов РИА «Новости».
Самого же главу представительства «России сегодня» не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, хотя власти Германии предписали ему покинуть страну до 19 августа.
Паспорта у семьи изъяли под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписание покинуть ФРГ.
В прошлом году в Германии начались репрессии за обход блокировок при просмотре запрещенных в стране российских телеканалов.
Полицейским добавили куртку демисезонную, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Теперь сотрудники будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного, а вместо трех шерстяных брюк – двое.
Изменения произошли и в женской форме. Вместо шерстяной фуражки теперь будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху – сапоги.
Тип выдаваемой обуви теперь будет зависеть от климата. Также изменения коснулись погон и съемных муфт. Напомним, что форма сотрудников МВД существенно менялась в 2013 году, когда основной цвет стал темно-синим вместо темно-серого.
В ноябре 2024 года сообщалось, что минобороны Германии намерено обновить парадную форму для 179 тыс. военнослужащих, на это планировалось потратить 825 млн евро.
Около 3 тыс. человек вышли на улицы города Баллимина, расположенного примерно в 45 километрах от Белфаста, передает ТАСС.
Демонстрация, которая прошла рядом с местом предполагаемого изнасилования, переросла в столкновения с полицией. Протестующие закидывали правоохранителей камнями и бутылками, а также бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома, в результате чего пострадали, как минимум, четыре объекта недвижимости.
Предполагаемый случай изнасилования произошел в субботу вечером. По подозрению в совершении преступления задержали двух 14-летних подростков. В понедельник им предъявили обвинения в попытке изнасилования, которые оба отрицают. Подростки отвечали на вопросы судьи с помощью румынского переводчика.
Ранее в Лондондерри в Северной Ирландии пострадали минимум десять полицейских в ходе массовых беспорядков.
В Британии 11-летнего подростка ранее задержали за поджог полицейской машины во время антимигрантских протестов.
Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.
Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».
По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.
Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.
Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.
Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.
Дуров объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном
«Я не пользуюсь телефоном почти год. Да, и потому, что Франция забрала, но и до того я не пользовался телефоном. У меня не было SIM-карты. Я использую его только для тестирований Telegram. У нас постоянные обновления, нужно тестировать минимум дважды в неделю», – рассказал он в интервью.
Дуров уточнил, что имеет в виду частоту использования мобильника. Телефон у него есть, но предприниматель не пользуется им настолько часто, как это делает рядовой пользователь.
«Он очень отвлекает. Он вредит приватности. И я не думаю, что это необходимое для меня устройство, когда я хочу на чем-то сосредоточиться. <...> Я бы не хотел открывать телефон и пропадать там, потребляя короткоформатный контент», – объяснил Дуров свою позицию изумленному Такеру Карлсону.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что не понимает сути обвинений со стороны французских властей и продолжает находиться под ограничением на выезд из Франции.
Заявление посла Тель-Авива в Киеве о поставках Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.
Напомним, Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.
Эксперт назвала «дерусификацию» населенных пунктов на Украине плевком в лицо народу
«Насильственная "дерусификация" Украины, переименование улиц и городов – это часть политики Киева по перевиранию истории. С карт стираются не только политические и военные топонимы, но и совершенно нейтральные. Этим подчеркивается якобы колониальное прошлое страны, и Банковая сама себе развязывает руки в методах "борьбы против агрессора"», – объяснила политолог Лариса Шеслер.
«Однако такая политика Киева не встречает понимания даже среди весомой части проукраинских блогеров, общественных деятелей, лидеров общественного мнения, не говоря уже о простых гражданах. Власти указывают, что прежние названия связаны с великой российской цивилизацией, но новые топонимы из придуманной украинской истории носят местечковый, даже "селюковский" характер», – продолжила она.
«Киев, очевидно, рассчитывал таким образом поднять национальное самосознание, но только усилил недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ. Даже военные осознают, что Украина сначала в составе Российской империи, а затем и СССР была одним из центров атомной промышленности, судостроения, авиационной отрасли. И стереть это из ментальности большинства украинцев никак не получится», – отметила спикер.
Аналитик привела в пример Кировоград, жители которого выступали категорически против его переименования в Кропивницкий. «Дело в том, что при отсутствии политических субъектов защитить интересы населения попросту некому. Поэтому Киев продолжает откровенно плевать в лицо народу и его истории», – заключила Шеслер.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине нужно переименовать еще более 700 населенных пунктов из-за «несоответствия правописанию украинского языка и законам о деколонизации».
За несколько дней до этого украинский парламент принял решение о переименовании 328 населенных пунктов. В частности, село Московка станет Мировым, Майское – Гайком, а Каменка – Кам'янкой.
Кроме того, Владимир Зеленский утвердил закон о переименовании 103 судов в рамках «декоммунизации». В частности, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет переименован в Витовский, а Ленинский – в Ингульский. Помимо этого, проспект Правды в Подольском районе Киева переименован решением Киевского горсовета в честь Европейского союза.
По данным на апрель 2025 года, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. Так, город Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград – Кропивницким, пишет ТАСС.
Кроме того, в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия около 50 тыс. улиц, носящих имена русских писателей, художников, ученых. Также власти убирают все упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.
Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР
«И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.
Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.
«И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.
Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.