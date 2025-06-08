К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

Китай может обрушить мировой автопром США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности Перейти в раздел

Мерц проиграл Маску Немецкие СМИ сравнивают канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом, который пытается понравиться сварливой будущей теще, а «теща» – это президент США Дональд Трамп. Однако миссия «жениха» была провалена, в том числе, как ни странно, из-за Илона Маска. Подробности Перейти в раздел

Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно Украинская атака дронами на российские аэродромы стратегической авиации показала, что прежние правила размещения и хранения «стратегов» устарели, поскольку опасность им грозит в любое время и в любом месте. Точно такая же ситуация складывается на авиабазах в США и Европе. Как организовать комплексную защиту аэродромов стратегической авиации и что надо делать в первую очередь? Подробности Перейти в раздел

Израиль вооружает Европу против России Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел