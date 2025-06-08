7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Киев отказался выплачивать долги перед Америкой
7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.4 комментария
К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?48 комментариев