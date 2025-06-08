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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео

    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после майдана.

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    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
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    Китай может обрушить мировой автопром

    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

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    Мерц проиграл Маску

    Немецкие СМИ сравнивают канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом, который пытается понравиться сварливой будущей теще, а «теща» – это президент США Дональд Трамп. Однако миссия «жениха» была провалена, в том числе, как ни странно, из-за Илона Маска. Подробности

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    Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно

    Украинская атака дронами на российские аэродромы стратегической авиации показала, что прежние правила размещения и хранения «стратегов» устарели, поскольку опасность им грозит в любое время и в любом месте. Точно такая же ситуация складывается на авиабазах в США и Европе. Как организовать комплексную защиту аэродромов стратегической авиации и что надо делать в первую очередь? Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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