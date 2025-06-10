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    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 16:04 • Новости дня

    В Белгородской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки БПЛА на торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района осколочное ранение получила женщина, повреждены здания и пять машин.

    Женщина получила непроникающее осколочное ранение головы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

    В здании торгового объекта повреждены кровля, остекление и фасад. Повреждения получили пять транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, средства ПВО сбили над российскими регионами 76 дронов ВСУ за два часа. В Белгороде пострадал ребенок из-за падения обломков сбитого беспилотника. При ударе ВСУ по заправке в столице региона погиб человек.

    10 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.

    По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.

    По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.

    Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.

    Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.

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    9 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    @ Пресс-служба Европейского/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат сообщил российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.

    Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

    Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.

    Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

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    10 июня 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.

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    10 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новую, третью часть списка украинских военных, чьи тела были идентифицированы.

    Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.

    Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».

    По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.

    Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.

    Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    9 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Самолет с вернувшимися из плена бойцами приземлился в Подмосковье

    В Подмосковье приземлился Ил-76МД с освобожденными бойцами до 25 лет

    Самолет с вернувшимися из плена бойцами приземлился в Подмосковье
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Ил-76МД доставил в Московскую область первую группу российских военных, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена.

    На опубликованных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как бойцы с российским флагом стоят рядом с Ил-76МД на взлетной полосе, передает ТАСС.

    По информации Министерства обороны России, 9 июня на территорию страны возвратили первую группу военных в возрасте до 25 лет. Обмен состоялся согласно договоренностям между Москвой и Киевом, достигнутым 2 июня.

    В ходе обмена российские военные были возвращены с территории, находящейся под контролем киевского режима. Взамен российская сторона передала аналогичное количество украинских пленных.

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    9 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    Финский бронетранспортер Sisu XA-180 уничтожен FPV-дроном в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    В районе населенного пункта Яблоновка в ДНР ликвидирован бронетранспортер Sisu XA-180 финского производства с помощью FPV-дрона.

    Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил колесный бронетранспортер финского производства Sisu XA-180 в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике, сообщает официальный канал Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что беспилотник использовали для точного поражения цели. Бронетранспортер Sisu XA-180 считается одной из ключевых моделей бронетехники, поставляемых западными странами на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины. А в Сумской области бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады захватили шведскую боевую машину пехоты CV90 после артиллерийского удара.

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    10 июня 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отсутствии контроля над ВСУ на Южнодонецком направлении

    Командиры ВСУ на Южнодонецком направлении отказались выполнять задачи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские командиры, действовавшие на Южнодонецком участке фронта, прекратили координацию, самовольно отстранились от выполнения задач, что фактически парализовало работу и логистику украинских подразделений, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что командиры украинской группировки на южнодонецком направлении самовольно отстранились от выполнения задач, передает ТАСС.

    В результате, как отметили собеседники агентства, фактический контроль и координация над подразделениями противника были полностью утрачены, что привело к дезорганизации и сбоям в логистике.

    В силовых структурах пояснили, что высшее командование ВСУ требует непрерывной переброски украинских военных для обороны населенного пункта Комар, расположенного на границе с Днепропетровской областью. По словам источников, удержание этого населенного пункта считается одной из ключевых задач для украинской стороны на данном участке.

    Собеседники агентства подчеркнули, что постоянные попытки укрепить оборону приводят к значительным потерям среди украинских военнослужащих. По их данным, большинство бойцов гибнет группами, даже не достигая назначенных позиций.

    Ранее командир штурмового отряда с позывным «Искандер» рассказал о деморализации ВСУ из-за успехов России.

    Пленный заявил о страхе командиров ВСУ принимать боевые решения.

    Помощник президента России Владимир Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать.

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    10 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому

    Tекст: Вера Басилая

    Один из военных аэродромов на Украине подвергся удару, в результате чего часть инфраструктуры получила повреждения, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» сообщил, что по одному из военных аэродромов Украины действительно был нанесен удар. Он уточнил, что в результате атаки были зафиксированы определенные повреждения, затронута часть инфраструктуры объекта, передает ТАСС.

    Игнат добавил, что удары по украинским военным аэродромам со стороны ВС России происходят не впервые. В эфире он признал, что подобные случаи уже отмечались ранее.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в предположил, что на аэродроме в Дубно могли находиться американские истребители F-16.

    ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области.

    На аэродроме, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

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    9 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    МЧС ликвидировало крупный пожар в Курской области

    МЧС ликвидировало крупный пожар в Курской области под угрозой ракетных атак

    Tекст: Евгения Караваева

    Пожар в культурно-досуговом центре имени Гранина в Курской области уничтожил 2400 кв. метров и повредил несколько автомобилей, несколько человек пострадали.

    Пожарные МЧС России полностью ликвидировали возгорание в культурно-досуговом центре им. Даниила Гранина, сообщает МЧС России.

    Площадь ЧП составила 2400 кв. метров, огонь распространился и на припаркованные рядом с центром автомобили.

    На месте чрезвычайной ситуации работало более 15 специалистов и пять единиц техники. Ситуация осложнялась угрозой возможных повторных вражеских атак, но все очаги возгорания удалось оперативно ликвидировать. Сейчас ведутся работы по оценке ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в результате ракетного удара по культурно-досуговому центру им. Д. Гранина в Рыльском районе Курской области погиб 64-летний мужчина. Еще пять человек ранены.

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    9 июня 2025, 20:32 • Новости дня
    Мединский: Европа препятствует договоренности Украины с Россией

    Мединский: Европа не дает Украине достичь договоренности с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Европа не дает Украине заключить выгодное соглашение с Россией.

    Европа не позволяет «менеджменту» Украины достичь выгодной договоренности с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью RT.

    «Когда с ними разговариваешь неофициально, они в принципе разумные люди, – сказал Мединский. – Но Европа, считающая себя акционерами Украины, не разрешает им достигнуть договоренностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский отметил различия в уровне независимости украинской стороны на переговорах с Россией в 2022 году и в настоящее время.

    Киев не принимает тела погибших военных, так как не хочет признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации деньги уже потрачены. Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    9 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    ВСУ атаковали Корочанский район Белгородской области дронами

    Беспилотники ВСУ атаковали Корочанский район Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинских беспилотников на Корочанский район повреждены грузовик с цистерной и трактор, жертв не зафиксировано.

    На участке автодороги Короча – Белгород в результате удара дрона загорелся грузовой автомобиль с цистерной, пожар оперативно потушили пожарные, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Второй беспилотник взорвался на территории парковки коммерческого объекта в районе села Погореловка, в результате чего поврежден трактор. Также возникло возгорание сухой травы, ликвидированное сотрудниками МЧС.

    По предварительным данным, в результате атак пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали водитель и пассажир. Позже пострадал еще один мирный житель в результате атаки БПЛА в Белгородской области. 8 июня при ударе дронов ВСУ в регионе ранены еще пять человек.

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    Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении

    «Главный мафиози», «главные педофилы» – все эти грязные эпитеты и оскорбления звучат сейчас из уст представителей семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его самого в адрес высшего духовенства Армянской апостольской церкви. Пашинян требует свергнуть действующего католикоса и избрать нового. Перед нами невиданный во всей армянской истории скандал. Как он возник и чего добивается Пашинян? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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