Послы объяснили слова Лаврова о военных

Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

Tекст: Евгений Поздняков

«Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

«Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

«Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

«Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.