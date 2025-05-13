Росавиация решила не ограничивать время пребывания пассажиров на борту

Tекст: Денис Тельманов

Авиационные власти России не планируют регламентировать время нахождения пассажиров на борту самолета в случае посадки на запасном аэродроме, передает ТАСС.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что решение о высадке пассажиров принимает командир воздушного судна, исходя из ситуации.

Причины посадки на запасной аэродром могут быть разными: сложные метеоусловия или ограничения на использование воздушного пространства. Многое зависит от взаимодействия с аэропортом, так как его пропускная способность может быть ограничена.

Ядров привел пример недавних ограничений в московском регионе, когда десятки рейсов ушли на запасной аэродром в Пулково. Перемещение всех пассажиров в терминал создало бы проблемы из-за ограниченной пропускной способности.

В начале мая в некоторых российских аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Крупные российские перевозчики отменяли, объединяли или переносили рейсы.

Замглавы Минтранса Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту во время ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы, и девять рейсов принял Саратов.

Два пассажирских самолета, летевших в столицу Татарстана, изменили маршрут из-за временных ограничений работы аэропорта.

Пассажирский Airbus, следовавший по маршруту Москва – Денпасар, вернулся в Шереметьево.

