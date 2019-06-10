США отказались от предложения Турции по С-400

Вашингтон не откликнулся на предложение Анкары о создании совместной рабочей группы по российским зенитно-ракетным комплексам С-400, заявил глава секретариата турецкого оборонпрома.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Пентагоне заявили, что США разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400.

Более того, Пентагон поставил ультиматум, заявив, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем.