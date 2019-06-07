Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400

Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.

Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что Анкара может «изменить курс по ракетной системе С-400» до 31 июля, пишет Bloomberg.

«Вместе с угрозой безопасности платформ, таких как F-35, закупки Турцией С-400 будут мешать расширению и поддержке сотрудничества с США и НАТО, приводить к стратегической и экономической чрезмерной зависимости Турции от России, и подрывать очень способную оборонную промышленность Турции и амбициозные цели экономического развития», – цитирует письмо Шанахана турецкому коллеге агентство.

В мае США уже выдвигали Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Москва назвала такие требования США к Турции «непозволительными». Позже Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. Тогда США решили наказать Турцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.