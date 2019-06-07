США решили наказать Турцию за С-400

США перестанут принимать турецких пилотов для обучения управлению истребителями-бомбардировщиками F-35, сообщают источники.

Решение принято на фоне переговоров Анкары с Вашингтоном, который требует от Турции отказаться от приобретения российских ЗРК С-400.

Запрет решено ввести только в отношении новых пилотов и технического персонала, которые еще не прибыли для обучения в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По турецким военным, которые уже проходят обучение, решение пока не принято. В США на данный момент обучаются четыре турецких пилота, еще двое работают инструкторами. Кроме того, подготовку проходят 20 человек технического персонала.

21 мая США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400.

Турция неоднократно подтверждала, что соглашение с Москвой по С-400 заключено, разрывать его Анкара не собирается.