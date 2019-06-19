США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.

«США готовы обсуждать, как минимизировать любые последствия, которыми может обернуться такой отказ», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что закупка Анкарой С-400 будет «иметь тяжелые последствия» для отношений США и Турции, и Вашингтон очень хочет избежать этого.

«Однако для этого требуется готовность Турции значимым образом вести диалог относительно отказа от закупки С-400», – заявила она.

Представитель Белого дома утверждает, что С-400 – это якобы «российская платформа сбора разведывательной информации».

В то же время, по ее словам, шаги Вашингтона в ответ на получение Турцией С-400 «окажутся болезненными и дорогостоящими для США».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Анкары из-за закупки российских С-400.

Анкара заявляла, что у нее есть ответные шаги на случай «негативных мер» со стороны США.

В июне Пентагон поставил Турции ультиматум, пригрозив свернуть сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 завершенным делом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.