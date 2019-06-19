Эрдоган назвал покупку С-400 завершенным делом

Турция получит российские ЗРК С-400 «в скором времени», заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, данный вопрос для Анкары – «завершенное дело», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Напомним, США безуспешно пытались сорвать сделку, но Эрдоган сообщил, что Турция получит российские ЗРК в первой половине июля.