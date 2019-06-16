Эрдоган назвал сроки поставок С-400 Турции

Поставки приобретаемых Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся в первой половине июля, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля», – заявил турецкий лидер на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, Анкара не намерена отказываться от контракта по С-400. «Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое. Россия в рамках кредита предоставила нам различные послабления и выдала кредит с такими процентами, которых не существует на международном рынке», – добавил президент, передает ТАСС.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что министерство национальной обороны Турции готовит ответ письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. «Очень скоро, возможно, даже уже на этой неделе соответствующее письмо будет направлено (американской стороне)», – отметил Эрдоган.

Ранее на этой неделе Эрдоган также заявил, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Кроме того, сообщалось, что Вашингтон не откликнулся на предложение Анкары о создании совместной рабочей группы по российским зенитно-ракетным комплексам С-400. В Пентагоне выражали разочарование решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400.

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