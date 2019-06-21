Помпео поедет в Индию уговаривать отказаться от С-400

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Индию обратится к властям государства с рекомендацией не покупать у России С-400 и рассмотреть альтернативные варианты, об этом сообщила представитель Госдепартамента США.

«Что касается С-400, мы призывали наших союзников и партнеров, в том числе Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут повлечь за собой введение санкций в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Действующая администрация активно принимала меры, чтобы расширить наши возможности по взаимодействию с Индией в военной сфере», – сказала представитель ведомства, передает ТАСС.

Она пояснила, что Помпео во время визита в Индию будет призывать страну «рассмотреть альтернативу» С-400. Глава американского дипведомства будет в Индии, Шри-Ланке, Японии и Южной Корее с визитом с 24 по 30 июня.

Ранее США заявляли, что не оставят попыток отговорить Индию от закупок российских С-400.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Россию, Индию и другие страны.