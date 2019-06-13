США заявили о намерении добиться отказа Индии от российских С-400

США не оставляют попыток уговорить Индию отказаться от покупки С-400 и другой военной техники у России, об этом заявила и. о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«Нет широкого исключения, исключения для стран [из режима потенциальных американских санкций], когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400. И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии», – сказала Уэллс, передает ТАСС.

Она добавила, что Вашингтон делал дополнительные заявления о санкциях по поводу закупки Индией у России военной техники в октябре 2018 года, когда в эту страну приезжал российский президент Владимир Путин.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Россию, Индию и другие страны.