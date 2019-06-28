Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35

Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающий запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

В документе говорится, что инициатива «запрещает выделение средств [из бюджета США] на передачу самолетов F-35 или соответствующего оборудования и интеллектуальной собственности» Анкаре, пока шеф Пентагона и глава Госдепа не подтвердят, что Турция отказалась от покупки российских ЗРК С-400 и «обеспечила надежные гарантии того, что не будет делать эту покупку в будущем», передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

Аналогичный запрет включен и в версию оборонного бюджета, которая рассматривается в Палате представителей Конгресса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Так, Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. Кроме того, американская сторона грозила Турции санкциями из-за С-400.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что С-400 становится сильнейшим геополитическим оружием России – не военным, а именно политическим инструментом изменения расклада сил в мире.