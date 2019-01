Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу Стоит ли обращать внимание на американскую критику Су-57 16 января 2019, 14:56

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Москвин,

Александр Колпаков

Сообщить об ошибке • Американские военные аналитики нашли, к чему придраться – разругали наш истребитель пятого поколения за то, что «слишком заметен» для радаров противника. По их мнению, краска, которой покрывают кабины пилотов для их «невидимости», устарела – дескать, в США ее применяют с 80-х годов. Действительно ли наши самые современные боевые самолеты, вроде Су-57, настолько уязвимы? Стелс-покрытие кабины, которое получат российские истребитель пятого поколения Су-57 и стратегический ракетоносец Ту-160, давно применяется на американских самолетах F-16 – еще с 1980-х годов, заявил во вторник журнал The National Interest (США). На прошлой неделе в Ростехе ТАСС сообщили, что при остеклении кабины (среди пилотов ее принято называть «фонарем») новейшего многофункционального истребителя Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160 применили новый композитный материал, увеличивающий поглощение радиолокационных волн вдвое и снижающий радиолокационную заметность кабины самолета на 30%. Материал разработали специалисты входящего в Ростех обнинского НПП «Технология». По заявлению разработчиков, инновационное покрытие стекол представляет собой слои оксидов металлов толщиной 70–90 нм. Кроме снижения радиолокационной заметности, оно защищает летчика от воздействия ультрафиолетовых лучей, теплового и других негативных факторов. Применение новой технологии позволяет снизить вес и удвоить ударопрочность остекления, отмечал портал Topwar.ru. Так, например, новое покрытие ослабляет тепловую составляющую солнечной радиации более чем втрое, интегральный коэффициент пропускания в видимом диапазоне при этом составляет не менее 65%, а воздействие УФ-составляющей снижается более чем в четыре–шесть раз, добавили в Ростехе. Новое покрытие уже применяется при остеклении кабин самолетов не только Су-57 и Ту-160, но и Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К. Однако The National Interest пишет, что «описанная Ростехом технология не нова» и «многие истребители во всем мире используют радиолокационное покрытие». В качестве примера газета привела истребитель F-16, который в рамках программы Have Glass получал покрытие из оксида индия-олова еще в 1980-х годах. По данным издания, аналогичное покрытие применяется на истребителях F-22 и F-35. «Остекление фонаря? Мы всегда по этому показателю отставали от Запада, – признался газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, пожелавший сохранить анонимность. – Идеальное остекление – безо всяких «перекрестий» на нем, из одного сплошного куска стеклопластика и с хорошим обзором и вперед, и в стороны. С этим у нас всегда были проблемы. Только на последних самолетах-истребителях у нас появилось остекление в форме полукапли, но чем его мажут сверху, каким составом – это секрет». К кабине предъявляется очень много требований, добавил генерал: «фонарь» должен быть и пуленепробиваемым, и прозрачным, то есть давать летчику хороший обзор. «Каждый фонарь стоит миллионы долларов, поскольку он очень сложный. Он должен хорошо прогреваться, хотя бы в передней части. При этом он – не удивляйтесь – должен быстро разрушаться на мелкие осколки, если пилот катапультируется. Потому что крупные осколки могут пилота посечь. Так что его «радиопрозрачность» всегда была для нас вовсе не на первом месте. Она больше желательна, чем обязательна», – сказал собеседник. «Действительно, наш ВПК начал заниматься проблемой незаметности только 20 лет назад. В общем, надо признать: американские аналитики правы, но это далеко не самый важный параметр для Су-57 или для Ту-160. Незаметность для такого самолета некритична», – подытожил генерал. О том, что наши стелс-технологии отстают от американских, но это не слишком критично, говорят и российские военные аналитики. «Это мелкая техническая деталь. Она непринципиальна, тем более что Су-57 в серию не идет. Тут нужно считать стоимость, насколько это покрытие будет прочным и в каких условиях будет содержаться техника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Фельгенгауэр считает, что подобное тактико-техническое покрытие самолетов себя вообще не оправдывает – и не случайно оно не находит массового применения в американских ВВС. «У американского самолета F-22 есть покрытие. Есть оно и у стратегического бомбардировщика B-2, но это создает различные сложности в обслуживании. Плюс – удорожание изделия. Поэтому американцы на самолете F-35 от покрытия отказались, компенсировав этот момент качественной обтекаемостью внешней части фюзеляжа. За счет этого также эффективно достигается малозаметность. Мое мнение – лучше вообще не использовать покрытие», – подчеркнул эксперт. На эту тему Но в целом решать, что лучше, что хуже, следует производственникам и самим авиаторам, которые подходят к вопросу «с калькуляцией на руках», полагает Фельгенгауэр. «Металлизация покрытия фонаря – это для наших самолетов новинка. А так это действительно используется достаточно давно на самолетах США, в частности на «Рапторах» (F-22). На первых моделях F-16 этого покрытия точно не было, но на истребителях пятого поколения оно используется», – сказал газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. Впрочем, как отмечает он, на боевых качествах самолета это обстоятельство само по себе не сказывается, металлизация – это лишь часть мер по снижению заметности самолета. «Одного этого недостаточно, но и без нее тоже нехорошо», – сказал Лавров. Старое радиолокационное покрытие незаметность самолета снижает, но, как подчеркнул эксперт, отнюдь не радикально. 