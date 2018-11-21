Названы шансы Су-57 в бою с F-35

Российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35, считает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, Су-57 – это атакующий хищник, тогда как F-35 – крадущийся хищник, сообщает канал «Звезда».

Он отметил, что тяга вооруженности одного двигателя, которая стоит на F-35, существенно уступает тяге вооруженности двух двигателей, которые стоят на самолете Су-57.

«Су-57 – это маневрирующий самолет по завоеванию превосходства в воздухе и решению специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Поэтому если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие», – сказал он.

Ранее американские СМИ писали, что истребитель F-22 уступает по нескольким параметрам другим конкурентам того же поколения, в том числе Су-57.

Стало известно, что Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с внутрифюзеляжным размещением.