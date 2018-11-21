Принято решение о разработке особой версии «Кинжала» для Су-57

В соответствии с действующей госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы, российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с внутрифюзеляжным размещением, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«В соответствии с текущей ГПВ на 2018-2027 годы, гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57», – сообщили авиастроители.

По словам осведомленного источника в отрасли, Су-57 получат ракету с характеристиками, подобными ракетам «Кинжала», но она будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами, передает ТАСС.

По данным открытых источников, гиперзвуковая ракета из авиакомплекса «Кинжал», в состав которого также входит истребители МиГ-31К, создана на базе аэробаллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В ходе применения ракета разгоняется самолетом, затем сбрасывается, включает собственный твердотопливный двигатель и набирает 10 скоростей звука. Ракета способна маневрировать на такой скорости и оставаться практически неуязвимой для существующих систем ПВО и ПРО. Дальность применения ракеты превышает 2 тыс. км.

Напомним, в конце ноября глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов не исключил оснащения Су-57 гиперзвуковыми ракетами.

Ранее гиперзвуковыми ракетами оснащались лишь сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К.