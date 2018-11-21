Су-57 пообещали оснастить гиперзвуковыми ракетами

В 2020-х годах российский истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен гиперзвуковыми ракетами, заявил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«В перспективе, конечно, можно ожидать, но это оружие уже следующего десятилетия, для Су-57. Будет все в свое время, и наверняка будет на нем гиперзвуковое оружие», – передает его слова РИА «Новости».

Отметим, что ранее гиперзвуковым комплексом «Кинжал» уже оснащали российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. В США признавали это «серьезной угрозой» для потенциальных противников Москвы.

Самолеты с «Кинжалом» впервые показали в ходе парада Победы 9 мая.

В Британии истребители Су-57 с гиперзвуковыми ракетами на борту называли «предупреждением о третьей мировой войне».