Истребители Су-57 и гиперзвуковые «Кинжалы» впервые пролетели над Москвой

В рамках прошедшей в пятницу, 4 мая, репетиции авиационной части парада Победы над российской столицей впервые пролетели два российских истребителя пятого поколения Су-57, а также два самолета МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».

Также впервые в парадном строю авиации представлен истребитель МиГ-29СМТ, передает ТАСС.

Всего в репетиции принимают участие 75 самолетов и вертолетов, в том числе ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

Напомним, новинкой воздушного парада в этом году станет то, что его впервые завершит пролет пары самолетов МиГ-31К с системой «Кинжал».

В середине апреля в Сети появилась фотография высотного перехватчика МиГ-31, предположительно вооруженного новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».