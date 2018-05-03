На параде Победы впервые представят гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

В параде Победы на Красной площади в Москве примут участие истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал», сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр отметил, что на военном параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Ранее о том, что комплекс «Кинжал» будет показан на параде Победы, сообщали британские СМИ. Официально информация не подтверждалась.

В середине апреля в соцсети появилась фотография высотного перехватчика МиГ-31, предположительно вооруженного новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Снимок сделан во время репетиции Парада Победы на полигоне Алабино в Московской области.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», подводном беспилотнике, позже названном «Посейдон», крылатой ракете с ядерной силовой установкой («Авангард»), боевом лазерном комплексе.