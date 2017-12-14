Новейшую гиперзвуковую ракету «Кинжал» могут показать на Параде Победы

К участию в авиационной части Парада Победы готовится истребитель МиГ-31БМ с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (комплекс «Кинжал»), сообщили британские СМИ.

Два истребителя МиГ-31БМ замыкали строй самолетов в ходе первой репетиции парада, которая состоялась 9 апреля на полигоне Алабино в Московской области. Один из истребителей был оснащен «Кинжалом», передает ТАСС.

В российском Минобороны не стали комментировать эти данные.

1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. По словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.

Заявление о гиперзвуковом оружии вызвало ажиотаж на Западе. В Пентагоне, в частности, уже заявили о беззащитности США перед новым российским вооружением.

Отметим, что над Красной площадью пролетят также пара истребителей Су-57 (ПАК ФА).