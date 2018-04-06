Су-57 пролетят над Красной площадью

Пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) впервые в истории пролетит над Красной площадью во время Парада Победы, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что в 2018 году в параде 9 мая примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, передает ТАСС.

«В параде будут задействованы два самолета Су-57», – отметил в Минобороны.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что два российских самолета Су-57 (известных как ПАК ФА и Т-50) успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала риски пребывания данных истребителей в зоне боевых действий.