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Белоусов возложил цветы к памятнику советским воинам в Киргизии
Главы Минобороны стран СНГ почтили память советских воинов в Киргизии
Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с главами делегаций стран СНГ возложил цветы к памятнику советским воинам в киргизском городе Чолпон-Ате.
Руководители военных ведомств стран СНГ возложили цветы к монументу в Центральном парке культуры и отдыха города Чолпон-Ата в Киргизии, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула», – сообщили в российском военном ведомстве.
Кроме того, министры обороны приняли участие в совместной церемонии посадки деревьев. Позже в четверг в Чолпон-Ате пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.