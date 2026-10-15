Белоусов возложил цветы к памятнику советским воинам в Киргизии

Главы Минобороны стран СНГ почтили память советских воинов в Киргизии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководители военных ведомств стран СНГ возложили цветы к монументу в Центральном парке культуры и отдыха города Чолпон-Ата в Киргизии, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула», – сообщили в российском военном ведомстве.

Кроме того, министры обороны приняли участие в совместной церемонии посадки деревьев. Позже в четверг в Чолпон-Ате пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.