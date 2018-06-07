Назван «убийственный» российский самолет

Российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковым комплексом «Кинжал», является «серьезной угрозой» для потенциальных противников Москвы, пишет журнал Military Watch.

МиГ-31 (по классификации НАТО – Foxhound, в переводе – «лисья гончая») – поистине «убийственный» самолет, не имеющий аналогов в оружейных арсеналах других стран, передает РИА «Новости» текст статьи издания.

Автор публикации подчеркивает уникальность самолета как активного участника боя и «охотника» за кораблями противника.

МиГ-31, усовершенствованный современными радиолокационными и ракетными системами, является «самым быстрым современным самолетом в мире», говорится в статье.

Отмечается, что размеры самолета позволяют ему «применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие боевые самолеты едва ли могут использовать». «Для перехватчика также разработали специальные боеприпасы, которые стали ключом к его успеху», – пишет Military Watch.

Отдельно отмечается оснащение МиГ-31 радиолокационной станцией «Заслон» с пассивной фазированной антенной решеткой и ракетами «воздух-воздух» большой дальности – Р-33 и Р-37. Все это существенно расширило возможности истребителя.

Вооружение истребителя-перехватчика гиперзвуковой ракетой «Кинжал» значительно улучшило боевые показатели Миг-31. «Скорость и высокий уровень маневренности «Кинжала» делают его неуязвимым даже для самых современных систем ПВО», – заключает автор статьи.

В начале мая сообщалось, что на боевое дежурство заступили 10 Миг-31 с «Кинжалами».