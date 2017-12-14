На боевое дежурство заступили 10 Миг-31 с «Кинжалами»

На опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны, сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Борисов отметил, что самолет МиГ-31 наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать «Кинжал» до нужных скоростей на нужных высотах.

«В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня 10 самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», – сказал Борисов телеканалу «Звезда».

Борисов заметил, что это один из четырех образцов, о которых рассказал ранее верховный главнокомандующий Владимир Путин.

По словам замглавы российского военного ведомства, гиперзвуковая ракета повышенной дальности может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны, она «неуязвима», «обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом».

В рамках прошедшей в пятницу, 4 мая, репетиции авиационной части парада Победы над российской столицей впервые пролетели два российских истребителя пятого поколения Су-57, а также два самолета МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».