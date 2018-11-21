Указано, в чем американский F-22 уступает Су-57

Американский истребитель F-22 быстро устаревает, он уступает по нескольким параметрам другим конкурентам того же поколения, пишут американские СМИ.

Разработка истребителя проходила в течение 24 лет, при этом авионика F-22 устарела до принятия самолета на вооружение, пишет Military Watch Magazine, передает «Российская газета».

Период перехода от проектирования к производству предсерийных экземпляров занял около 10 лет. К моменту начала эксплуатации компьютерная архитектура истребителя устарела. Тактовая частота процессора составляет 25 МГц, отмечает издание. Это послужило причиной проблем при модернизации самолета.

Из-за этого не получилось оснастить истребитель ракетами «воздух – воздух» AIM-120D и AIM-9X. На данный момент F-22 уступает российским и китайским истребителям по вооружению. Его ракеты AIM-120C якобы хуже китайских PL-15 и российских К-77, утверждает издание.

Отмечается, что даже в случае модернизации авионики F-22 не сможет соответствовать более современным машинам. Производство этих истребителей свернуто, и серьезного обновления моделей ждать не приходится.

Китайский J-20 и российский Су-57 не только оснащаются современным оборудованием и вооружением, но и построены на основе планеров, которые будут выпускать долгие годы. Благодаря этому у истребителей есть много возможностей для внедрения новых технологий.

Ранее сообщалось, что американские военные подтасовывают факты, чтобы «увеличить» боеспособность техники. В частности, по информации бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Ларри Корба, боеготовность стоящих на вооружении F-22 на данный момент составляет 49%.